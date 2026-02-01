Да признаем греховете си и да измолим прошка от Господ, призова в неделната си проповед в Търговище отец Славчо Проданов. Архиерейският наместник на Търговищка духовна околия води службата в църквата „Св. Йоан Рилски“ в областния град, като в проповедта си пред миряните свещеникът припомни притчата за фарисея и митаря, отправяйки послания за смирение и чиста вяра.

Ставрофорен иконом Славчо Проданов започна своята проповед, посочвайки, че в храма всеки влиза със своето настроение. По думите му едни влизат с вяра, богоговение и страх Божий, други влизат, като забравят, че са пред лицето на Бога, трети го правят, за да разгледат храма, като историческа стойност. Но има и друга група, които влизат, за да се покажат пред онези вътре в храма, издигнали молитвено душите си нагоре, като по-вярващи, по-смирени и изпълнени с по-голяма благодат пред Бога.

В тази връзка свещеникът припомни притчата за фарисея и митаря. Той разказа как двама човека влязоха в храма да се помолят – единият митар, другият фарисей. Фарисеят застанал най-отпред, за да го виждат всички и започнал своята молитва: „Господи, благодаря Ти. Благодаря Ти, че не съм като другите човеци – крадец, убиец, прелюбодеец. После два пъти в седмицата давам десятък от всичко, що придобия. Не съм и като този – митар“.

В това време митарят стоял най-отзад с наведена глава, биел се в гърдите и молел Господа за прошка. Митарят, посочи отец Славчо Проданов, бил началник на митарите, в днешно време това е началникът на данъчните, каза той. По онова време митарите освен това, което събирали за държавата, присвоявали и за себе си. Но митарят осъзнал своята грешка и молел Бога за прошка, каза свещеникът.

Продължавайки да говори върху текста на притчата, отец Славчо Проданов посочи, че фарисеинът всеки ден влизал в храма и всеки ден се молел с една и съща молитва, изтъква, че не е като другите хора. Но Господ не чувал молитвата му, защото това било самохвалство, било самодоволство. Затова и Спасителят завършил същата тази притча с думите: „Внимавайте, защото всеки, който се превъзнася, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат“.

В обръщението си към присъстващите в църквата енориаши, свещеникът изтъкна, че всички живеем в грях, всеки от нас е грешен. Но това, което трябва да направим, щом влезем в храма, е да изповядаме своя грях и да се обърнем към Господ Иисус Христос – също като митаря, с думи молещи за Неговата прошка.

