Патриарх Даниил служи на Кръстопоклонна неделя в София

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи света Василева литургия в храма „Въздвижение на Честния Кръст Господен“ в столичния квартал Лозенец по повод Кръстопоклонната неделя. Това съобщиха от Софийската митрополия.

Денят е третата неделя от Великия пост и има особено значение в православния календар. В този ден вярващите почитат Христовия кръст като символ на жертвата и изкуплението.

Кръстопоклонната неделя се отбелязва в средата на Великия пост и има за цел да подкрепи духовно вярващите по време на поста. Църквата напомня за страданията и жертвата на Иисус Христос, който според християнската вяра е разпнат на кръста и умира като изкупител за греховете на човечеството.

По време на богослужението от олтара се изнася светият кръст и се поставя за поклонение в средата на храма. Вярващите се покланят пред него като знак на почит и благодарност.

Кръстопоклонната неделя често се нарича и своеобразен „пролетен Кръстовден“. За разлика от големия празник Въздвижение на Светия кръст на 14 септември, този ден е с подвижна дата и винаги се пада в средата на поста.

Според църковната традиция поклонението пред кръста напомня на вярващите за духовната сила на Христовата жертва и ги насърчава да продължат поста с търпение и смирение. В много храмове кръстът остава изложен за поклонение през цялата седмица, а богослуженията през този период подчертават темата за спасението чрез Кръста.

