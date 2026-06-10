Папа Лъв XIV я благослови като най-високата в света

Папа Лъв XIV пристигна на историческо посещение в емблематичната базилика „Саграда Фамилия“ в Барселона, за да отслужи тържествена литургия и лично да благослови новата централна кула. С монтирането на монументалната конструкция, посветена на Исус Христос, модернистичният шедевър на архитекта Антони Гауди официално достигна своята максимална височина от 172,5 метра, превръщайки се в най-високата християнска църква в света.

Събитието, предавано от световните агенции, сред които Франс прес и Ройтерс, носи дълбок религиозен и исторически символ, тъй като съвпада с точното отбелязване на 100-годишнината от трагичната смърт на Антони Гауди (10 юни 1926 г.).

Кралско посрещане и невиждан обществен интерес

При пристигането си пред храма, Светият отец бе официално посрещнат от испанския монарх крал Фелипе Шести и съпругата му кралица Летисия, както и от висши представители на католическото духовенство в страната. Хиляди вярващи и туристи изпълниха околните улици на каталунската столица, за да зърнат папата при едва третото му влизане в историята на този храм след визитите на Йоан Павел II и Бенедикт XVI.

След месата папа Лъв XIV излезе извън пределите на огромната, обляна в светлина сграда, за да отправя своята благословия към величествената кула. На нейния връх се издига внушителен петкрилен стъклено-керамичен кръст, който вече е осветен и ще се вижда денонощно от всяка точка на Барселона. По замисъл на самия Гауди, височината на кулата умишлено е проектирана да бъде с половин метър по-ниска от близкия хълм Монжуик, тъй като архитектът е вярвал, че човешкото дело не бива да надвишава божието творение.

Социални послания и сенките на свръхтуризма

Посещението в „Саграда Фамилия“ е кулминацията на официалната едноседмична визита на родения в САЩ папа Лъв XIV в Испания. Предишните дни в Мадрид той отправи силни послания срещу политическата поляризация и призова за пацифизъм, а в рамките на деня в Каталуния стана първият папа, посетил испански затвор с висока сигурност („Кан Брианс 1“), където разговаря с лишени от свобода.

Въпреки празничната атмосфера, папското посещение се проведе на фона на сериозни местни дебати. Жители на квартала около базиликата организираха символичен протест с черни ленти по прозорците си. Те недоволстват срещу плановете на фондацията, управляваща храма, за изграждане на голямо стълбище към все още незавършената „Фасада на Славата“ – проект, чиято реализация би наложила събарянето на жилищни блокове и прогонването на стотици семейства в град, който вече страда от невиждан свръхтуризъм. Пълното завършване на цялата декорация на храма се очаква след около десетилетие.

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