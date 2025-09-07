За първи път! Папата канонизира 15-годишен компютърен гений /СНИМКИ/

Папа Лъв Четиринадесети обяви днес 15-годишен компютърен гений за първия светец на Католическата църква от поколението на милениалите

Така Натиканът даде на следващото поколение католици пример за човек, който използва технологиите за разпространяване на вярата, предаде Асошиейтед прес.

Семейството на Карло

Лъв канонизира Карло Акутис, който умира през 2006 г., по време на богослужение на площада "Св. Петър", на което присъстваха десетки хиляди хора, много от които милениали и двойки с малки деца. По време на първото богослужение за канонизиране на светци от началото на папството си Лъв канонизира и друг италианец, който умира млад - свещеник Джорджо Фрасати.

Рекордната меса

Ватиканът заяви, че 36 кардинали, 270 епископи и стотици свещеници са се записали за участие в месата заедно с папа Лъв в знак на почит както към епархията, така и към обикновените вярващи.

И двете церемонии бяха насрочени за по-рано тази година, но бяха отложени заради смъртта на папа Франциск през април. Франциск настояваше за канонизирането на Акутис, убеден, че църквата се нуждае именно от такива хора, за да привлича млади католици и в същото време да показва, че обръща внимание на обещанията и опасностите, които носи дигиталната ера.

Модел за подражание

Час преди богослужението площад "Свети Петър" бе изпълнен с вярващи, много от които млади италианци, открили в Акутис модел за подражание.

"От различни хора научих какво са казвали неговите преподаватели, неговите учители за радостта и светлината, която той е носил", каза 27-годишният Леополдо Антими, пристигнал рано на площада, за да си запази място.

Историята на Карло

Акутис е роден на 3 май 1991 г. в Лондон в богато католическо семейство, което обаче не спазва стриктно религиозните практики. Семейството се мести в Милано малко след като той се ражда, а детството му е белязано от все по-силна религиозна отдаденост.

Момчето показва особен интерес към компютърните науки и си печели псевдонима "инфлуенсъра на Господ" благодарение на най-голямото технологично наследство, което оставя - многоезичен уебсайт, в който са документирани т.нар. Евхаристийни чудеса, признати от църквата - проект, който той реализира във време, когато разработката на такива сайтове се прави от професионалисти.

През октомври 2006 г. на 15-годишна възраст Акутис се разболява и е диагностициран с остра форма на левкемия. Той умира само за няколко дни.

Процедурата по канонизиране на Акутис е била бърза, тъй като епархията вижда, че той става изключително популярен сред младите католици, които го възприемат като съвременен модел за подражание.

Вторият светец

Фрасати, другият светец, който е канонизиран днес, е роден през 1901 г. и умира през 1925 година. Той е роден в известно семейство от Торино, но става популярен с отдадеността си да помага на бедните и да извършва благотворителна дейност, докато разпространява вярата сред приятелите си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com