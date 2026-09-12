За първи път! Папата канонизира 15-годишен компютърен гений /СНИМКИ/
Обявиха Карло Акутис за "Инфлуенсъра на Господ"
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Обявиха Карло Акутис за "Инфлуенсъра на Господ"
Предстои да бъде оформена документацията, която трябва да бъде предадена на Светия Синод
Официалната канонизация на Свети Серафим Софийски Чудотворец ще бъде извършена днес. Тържествата по този повод започнаха още вчера, когато имаше литий...
Архиепископ Серафим Соболев ще стане Софийски чудотворец. Това става ясно от решение на Архиерейския събор на Руската православна църква, който обяви,...
Проф. БОЖИДАР ДИМИТРОВ По канонизацията на двамата папи в българските медии се вдигна много шум, че двамата са "български светци". Папа Ронкали дейст...
Йоан Павел II помага на болни в столичния квартал "Гоце Делчев", свидетелства народната лечителка леля Вера Свръхестествени явления, свързани с папа...
Милиони вярващи изпълниха до краен предел площада "Свeти Петър" в Рим, за да присъстват на канонизацията на двама папи - Йоан ХХIII и Йоан Павeл II за...
Провъзгласиха "българските свети отци" Йоан XXIII и Йоан Павел II за светци на невиждана в историята на Църквата церемония Ватикана. В деня на четири...
Ватикана. "Новите светци на Католическата църква папа Йоан ХХIII Анжело Ронкали, наречен българския папа, и папа Йоан Павел II са папите на XX век, ко...
5 милиона ще се молят днес на светците Йоан Павел II и Йоан ХХIII Рим. Двама от най-харизматичните съвременни лидери на Римокатолическата църква - па...
Бургас. В навечерието на канонизирането на Папа Йоан ХХІІІ, което ще се състои на 27 април във Ватикана, в Стария Несебър бе открита паметна плоча в н...
София. Президентът Росен Плевнелиев ще присъства на 27 април на официалната церемония по канонизирането на папа Йоан Павел II и папа Йоан XXIII за све...
Ватикана. Бившите водачи на Римокатолическата църква Папа Йоан XXIII и папа Йоан Павел II ще бъдат провъзгласени за светци следващата пролет. Това об...