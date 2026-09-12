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2 милиарда чакат чудо

2 милиарда чакат чудо

Провъзгласиха "българските свети отци" Йоан XXIII и Йоан Павел II за светци на невиждана в историята на Църквата церемония Ватикана. В деня на четири...

28 април | 5:25
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