Какво ще стане с милионите на Роб Райнър

Състоянието на Роб Райнър, оценено на 200 милиона долара, стана обект на внимателно проучване, като източници съобщават на RadarOnline.com, че значителна част от имуществото на покойния режисьор се използва за финансиране на мощната правна защита на сина му Ник Райнър, който е обвинен в убийството на родителите си.

Финансовите въпроси излязоха на дневен ред преди няколко седмици пред Върховния съд в Лос Анджелис, където 32-годишният Ник се яви за първи път, обвинен в две престъпления - за смъртта на 78-годишния Роб и 68-годишната му съпруга Мишел Сингър.

Кой плаща за адвоката на Ник Райнър?

Адвокатът на Ник, Алън Джаксън, ветеран в наказателното право, известен с това, че е представлявал личности като Фил Спектър, Харви Уайнстийн и Кевин Спейси, отказа да каже кой плаща хонорара му, който е най-малко 2000 долара на час. Източник обаче казва, че парите идват от наследството на Роб и Мишел.

"Въпреки огромната си травма, гняв и скръб, семейството реши, че парите трябва да бъдат използвани, за да се гарантира, че Ник ще има най-силната възможна защита", твърди източникът. "Те смятат, че сигурна психиатрична клиника би била по-добър изход, отколкото той да прекара живота си зад решетките. И знаят, че това е, което Роб би искал."

История на сътресения и подкрепа

"Той имаше сериозни проблеми много преди наркотиците да станат част от живота му", казва източникът. "Когато наркотиците влязоха в живота му, ситуацията се влоши драстично, но Роб и Мишел продължиха да правят всичко възможно, за да го подкрепят."

Източникът добавя, че е имало моменти на агресия.

"Понякога семейството се чувстваше наистина уплашено", твърди източникът. "Мишел често казваше: "Не знам какво още можем да направим."

Роб и Мишел бяха намерени мъртви в дома си в Брентуд в ранните часове на неделя, 14 декември, часове след като присъстваха на празнично парти, организирано от Конан О'Брайън. Стана ясно, че на двойката са били прерязани гърлата, докато са били в леглото си. Ник се отказа от правото си да пледира в съда и не е установен мотив.

Съгласно закон в Калифорния, лице, осъдено за убийство, не може да наследи имуществото на жертвата. Въпреки това, роднините могат да допринесат със средства за съдебни разходи, а имуществото на Райнър е значително.

Роб и Мишел, омъжени през 1989 г., имат три деца - Джейк, Ник и Роми. Наследството на двойката включва шестстайна къща в Брентуд, която сега се оценява на повече от 13 милиона долара и е построена от Хенри Фонда, и къща на плажа в Малибу, оценена на 15 милиона долара. Роб наследява богатство и от баща си, Карл Райнър. Но неговият собствен успех - особено с филми като "Когато Хари срещна Сали" и основаването на Castle Rock Entertainment, продуцент на "Сайнфелд", носят по-голямата част от огромното семейно състояние.

"Той се притесняваше, че децата му може да пораснат в сянката му, както се беше случило с него", твърди втори източник от семейството. "В продължение на години той ясно даваше да се разбере, че значителна част от богатството му е предназначена за благотворителни каузи."

Източникът добавя: "Децата ще получат наследство, но даряването за благотворителност винаги е било основна част от мисията на Роб и Мишел."

Роб беше изтъкнат активист, подкрепящ детското образование чрез Proposition 10, а по-късно и кампанията за равенство в брака. Джейн Фонда описва Роб и Мишел като "чудесни, грижовни, умни, забавни и щедри хора".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com