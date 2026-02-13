Алекс Сърчаджиева направи разтърсващо признание за баща си - големия актьор Йосиф Сърчаджиев. След смъртта на майка ѝ, когато Александра е едва на 22, тя остава сама, без бащина подкрепа.

"Той не се включи по никакъв начин. Просто го нямаше", казва тя. Но днес обаче в думите ѝ няма ярост. Няма обвинение, само нещо по-трудно – прошка.

"Простих много отдавна. И ми е много добре. Когато простиш истински, от теб си тръгва голяма тежест, защото цялото това нещо задушава теб, а не човека, на който се сърдиш."

Днес Александра гледа на всичко през друга призма – тази на майчинството. И признава, че не може да си представи живота без детето си.

