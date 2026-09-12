Сърчаджиев не остави и стотинка на Александра
Големият актьор прехвърля всички имоти на другата си дъщеря и осиновения си син
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Големият актьор прехвърля всички имоти на другата си дъщеря и осиновения си син
Журналистката сподели спомени от двете му гостувания в предаването ѝ
Георги Тошев разказва за последната среща между двамата
Дежурните клюкари дълго ще се чудят дали Александра Сърчаджиева е била поканена от сестра си Ана да се прости с баща им
Тъжната новина съобщи дъщеря му Ана Сърчаджиева
Актрисата вече гледа на живота различно
Райна Томова-Сърчаджиева бе съпругата на обичания актьор
Любопитна страст на актьора
Всеки има своя история, всеки решава как да изживее живота си, коментира актрисата
Вече съм добре, но не съм болен от коронавирус, разкри самият актьор
Актрисата опроверга слуховете, че ще съди биологичния си баща
В последно време имотът се превърнал единствено в разход
Новата цивилизация убива духа на българите, казва големият актьор, който празнува в любимото си село
Кино, музика и детски филми за останалите вкъщи
Сърчаджиев поставя „Криворазбраната цивилизация“ в Стара Загора
Йосиф Сърчаджиев разказа спомените си за Данаилов
Йосиф Сърчаджиев посегна към любимия си Стриндберг заради Театър 199. Той постави "Госпожица Юлия" с трима чудесни актьори - Калин Врачански, Йоана Бу...
Йосиф Сърчаджиев реди монолог от видеозапис, който е много важен за "Книга за изгаряне" - новата премиера в Театрална работилница "Сфумато", втора час...
София. "Интернет е гилотина за духа. Отрова", каза пред Антон Хекимян в "Тази събота" Йосиф Сърчаджиев. Големият актьор, който след преживения преди г...
Като рай без комунисти описва Йосиф Сърчаджиев другия свят, в който попадна за кратко след инсулта си. "Сякаш летиш. Около теб се рее усещането, че вс...