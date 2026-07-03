Разкриха последните думи на Йосиф Сърчаджиев

Журналистът и продуцент Георги Тошев сподели за последната си среща с големия Йосиф Сърчаджиев. Той разкри и последните думи, които е чул от легендарния артист, който напусна този свят на 1 юли.

Георги Тошев разказва за последната среща между двамата в своя профил във Фейсбук:

"Последният път му занесох диня. Той поиска сирене. Така някак разговорът започна от най-обикновените неща. А най-важните разговори винаги започват така.



По едно време ме погледна и каза: „Аз съм опак човек.“



Тогава не разбрах какво има предвид. Днес си мисля, че може би някои хора просто не могат да бъдат прочетени от първата страница. Трябва да ги обиколиш. Да ги изчакаш. Да приемеш, че ще остане нещо, което никога няма да разбереш.

Изглеждаше уморен. Но не и примирен. В погледа му още имаше онова особено упорство на хората, които са платили висока цена, за да останат себе си. Думите идваха трудно след изпитанията, през които беше минал, но всяка беше извоювана. И затова тежеше повече.



Голям артист. Сложен човек. Чешит.



От някои хора не помниш всичко, което са казали. Помниш начина, по който са присъствали. А това е по-дългата памет.



Ще го помня."

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