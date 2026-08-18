Милица Гладнишка и Люси Дяковска се предложиха за Евровизия

Милица Гладнишка и Люси Дяковска заявиха, че са готови да бъдат водещи на „Евровизия 2027“ в Бургас. Двете изпълнителки отправиха нестандартната заявка по време на концерта ABBA Symphony в морския град, част от Boom Summer Fest.

Концертът е съвместен проект на Плевенската филхармония с диригент Георги Милтиядов и солисти Милица Гладнишка и Люси Дяковска.

Още в началото на музикалната вечер връзката между ABBA и песенния конкурс беше неизбежна – именно победата на шведската четворка на „Евровизия“ през 1974 г. поставя началото на международната им слава, предава БТА.

Програмата започна на фона на последните слънчеви лъчи над Морската гара с инструментално пиано соло на Милтиядов, в което прозвучаха фрагменти от емблематични песни на ABBA.

След това Гладнишка и Дяковска излязоха на сцената с Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), последвана от Lay All Your Love on Me и Take a Chance on Me.

Между песните двете общуваха с публиката и разказваха истории за любовта, раздялата, приятелството и дори парите, като не пропускаха и шегите.

Гладнишка изпълни солово баладата One of Us, а след това двете се върнаха към дуета с Mamma Mia!. Именно тогава част от публиката за първи път стана на крака и започна да танцува.

„Благодарим на този фестивал, че ни покани да бъдем част от него. Благодарим и на всички вас, че ни уважихте и дойдохте тук, и, разбира се – на Плевенската филхармония за този проект“, каза Дяковска.

Следваха Chiquitita и Super Trouper, като двете певици редуваха дуети и солови изпълнения, а музикантите от Плевенската филхармония също получиха свои моменти в програмата.

Бургаският корен на маестро Милтиядов

Фактът, че диригентът Георги Милтиядов е роден в Бургас, се превърна в повод за поредица от закачки.

Гладнишка и Дяковска отбелязаха, че местната публика го познава добре и предположиха, че част от роднините му вероятно са сред зрителите.

„Сигурно в публиката не знаят, че на нас ни плащат на аплодисменти“, пошегува се Гладнишка, предизвиквайки още по-бурни ръкопляскания.

„Ще е зор, но ще се справите“

Разговорът неизбежно стигна и до „Евровизия 2027“, на която Бургас се очаква да бъде домакин.

„Ще е зор, но със сигурност ще се справите, а софиянци ще завиждат“, отбелязаха двете изпълнителки.

След това тематично дойде ред на Money, Money, Money и Voulez-Vous, с които публиката също пя.

Преди Fernando и S.O.S. Гладнишка и Дяковска се представиха като „Ин и Ян“, а поводът беше посланието за силното приятелство – за хората, които остават един до друг и след трудностите.

„Много е важно да се харесваме такива, каквито сме, и да се потупваме по рамото понякога сами, че все пак го живеем тоя живот, който не е лесен, но е красив!“, каза Дяковска преди изпълнението на Waterloo заедно с тромбониста Вили Стоянов.

Именно тази песен даде повод отново да бъде припомнено, че с нея ABBA печели „Евровизия“ в Брайтън през 1974 г.

„Излязоха с едни смешни костюми, но музиката им обиколи земното кълбо и ни заредиха с тяхната вибрация, от което всички ние спечелихме“, коментира Гладнишка.

„Готови сме да водим „Евровизия““

След края на официалната програма публиката поиска още и Плевенската филхармония изпълни Thank You for the Music.

Дяковска се обърна и към по-младите зрители и техните родители, като подчерта колко важно е тази музика да продължи да живее и в следващите поколения.

„Надяваме се да вземете една от тези истории и да я отнесете вкъщи. Нека тази музика продължава да живее и във вас. Бъдете добри и щедри, наслаждавайте се на живота и посрещнете една великолепна „Евровизия“, каза тя.

Финалът беше с Dancing Queen, което окончателно превърна концерта в танцово шоу. Дяковска дори слезе от сцената и се присъедини към публиката.

В края и двете изпълнителки заявиха, че са готови да бъдат водещи на „Евровизия 2027“ в Бургас.

Дяковска обяви, че я чака полет за Германия, а Гладнишка – че бърза за Белоградчик. Двете обаче използваха финалния момент, за да благодарят за цветята и да отдадат заслуженото на „основния виновник това да се случи именно в Бургас – кмета Димитър Николов“.