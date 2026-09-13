Милица Гладнишка и Люси Дяковска с оферта за Евровизия
Могат да бъдат водещи, заявиха те по време на концерт в Бургас
Следете всички новини, анализи и коментари за Плевенска Филхармония. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Могат да бъдат водещи, заявиха те по време на концерт в Бургас
Аполония е подарък за всички нас
Звездата от "Мълчанието на агнетата" го пише за цигуларя Андре Рийо Сър Антъни Хопкинс е бил талантлив музикант, преди да се превърне в един от най-у...