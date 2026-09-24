Българката Рита Уилсън изненада всички: Показа огромен кръст на гърба си като на....

Рита Уилсън, актрисата с български корени и съпруга на Том Ханкс, промотира новия си сингъл по доста неочакван начин – с огромен кръст върху гърба си, който силно напомня татуировката на сина ѝ Чет Ханкс.

На 19 септември 69-годишната актриса и певица публикува в социалните мрежи снимка, на която позира без горнище с гръб към камерата. Кадърът е част от представянето на новия ѝ сингъл „Stranger With Age“, включен в разширеното издание на албума ѝ Sound of a Woman.

„Stranger With Age? Кой? Аз ли? Обожавам го! Кой друг става все по-странен с възрастта? Песента „Stranger With Age“ вече е навсякъде“, написа Уилсън към публикацията.

Най-голямо внимание обаче привлече огромният кръст, който се простира почти по целия ѝ гръб. Изображението много прилича на татуировката на 36-годишния ѝ син Честър „Чет“ Марлон Ханкс, която той показа във видео през май. Двата кръста са сходни като форма, макар вътрешните им орнаменти да са различни. Засега не е потвърдено дали татуировката на Рита Уилсън е постоянна или е направена специално за фотосесията и промотирането на песента.

„С възрастта започваме да правим неща, които никога не сме правили“

Зад провокативната снимка стои и посланието на новата песен.

„Stranger With Age“ е написана от авторките от Нашвил Лиз Роуз и Лори Маккена. Когато Уилсън я чува, веднага усеща, че иска да я изпее.

В разговор с Мелиса Ривърс тя обяснява, че песента я привлякла с идеята за свободата, която може да дойде с възрастта.

„Хареса ми, защото става дума за идеята, че започваме да правим неща, които никога преди не сме правили, защото вече не ни пука“, казва Уилсън. Според нея с годините човек може да се освободи от собствените си представи за това какво „трябва“ и „не трябва“ да прави или казва. Именно това се свързва и с основната тема на Sound of a Woman – намирането на собствения глас.

Посланието ѝ към останалите е кратко: „Бъдете странни!“

Общата страст на майка и син

Рита и Чет са свързани не само от необичайно сходните изображения на гърбовете си. И двамата се занимават с музика.

Чет, който преди се изявяваше като рапър под името Chet Haze, участва в песента на майка си „Heart He Handed Down“ от 2018 г.

Парчето има особено лично значение за Рита Уилсън, защото разказва историята на нейния баща.

„Става дума за баща ми и неговия път – как бяга от България, измъква се от трудов лагер и успява да стигне с кораб до Ню Йорк, където напуска кораба и започва живота си в Америка“, разказва тя пред PEOPLE.

Заглавието Heart He Handed Down – приблизително „Сърцето, което ми завеща“ – идва от силата, която според Уилсън баща ѝ е предал на своето семейство.

„Той имаше толкова много сила, толкова много смелост и успя да си представи живота, който искаше за себе си“, казва тя.

Актрисата допълва, че би било „страхотно“ Чет отново да изпее хармониите в песента.

Том Ханкс тръгва с нея на турне

Семейството присъства постоянно и в музикалния живот на Рита Уилсън.

Тя и Том Ханкс са женени от 1988 г., а по-рано тази година двамата разказаха пред PEOPLE как съчетават брака си с нейното турне.

„Горд съм. Забавлявам се. Оставам без дъх, а често оставам и вкъщи, когато тя тръгне да си върши работата“, пошегува се Ханкс през май.

Рита обясни, че съпругът ѝ се присъединява към нея за части от турнето, така че двамата успяват да прекарват време заедно и когато тя е на път.

„Тя е на турне, а когато е на турне, аз не работя“, допълни Том Ханкс.

Сега, почти на 70, Уилсън превръща именно възрастта в тема на новата си музика – като период, в който ограниченията могат да станат по-малко, а свободата да бъдеш себе си – повече.

И ако огромният кръст на гърба ѝ се окаже истинска татуировка, Рита очевидно е решила да приеме посланието на собствената си песен съвсем буквално.