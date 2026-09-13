Майка си татуира клавиатура на ръката, за да си говори със сина си, който е аутист
Идеята се хареса на милиони
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Идеята се хареса на милиони
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Ще влиза с него в заведения и на други обществени места
Рисунката е дело на покойния художник Люсиен Фройд
Фенове сравниха Паола Ферари с Шарън Стоун
Пусна любопитни снимки в Инстаграм
Това е моята най-специална татуировка, заяви дъщерята на легендарния ни футболист
Певицата има една единствена татуировка и досега никога не е разкривала значението й
Кралицата на попа е посветила татуировката на децата си
Наная Махута е първата жена дипломат № 1 на Нова Зеландия
Валери Йорданов, един от най-играещите актьори в Народния театър и в родното кино, собственоръчно се е татуирал за сефте. Тогава юнакът е бил само на...
МВР помоли за съдействие в случая с трупа на младо момиче, което изплува на плажа в Бургас. Който я познае по татуировката от снимката, нека се обади...
Ефектна татуировка на лявата ръка показа финалистката ни на троен скок Габриела Петрова. Златистата рисунка е подарък от нейната физиотерапевтка. "Нос...
Мизия, Тракия, Македония, българският лъв и българската маслодайна роза се събират на едно място - на гърба на 25-годишната Петя от София. Само рисува...