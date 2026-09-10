Мазонакис, "гръцкият близнак" на Тил Линдеман

Смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис на 54-годишна възраст припомни една от най-любопитните истории около него – поразителната прилика с Тил Линдеман, фронмена на германската метъл група Rammstein. Гръцките медии днес пишат за това, освен за причините за кончината му.

Гръцкият артист беше известен със своя екстравагантен стил, нестандартно поведение и способност да провокира публиката. Но извън музиката името му от години беше свързвано и с един необичаен „двойник“ – германската звезда Тил Линдеман.

Приликата между двамата беше толкова обсъждана, че в интернет Мазонакис дори се превърна в „изгубения брат“ на фронмена на Rammstein. Меметата по темата се множаха, а шегата стигна дотам, че гръцкият певец се оказа любимец и на част от метъл публиката. The TOC припомня именно тази история след смъртта му.

Когато „двойникът“ срещна оригинала

Най-забавният момент в цялата история настъпва през май 2024 г.

Rammstein се завръщат в Атина на 30 май за голям концерт на ОАКА. Гръцката публика е чакала 14 години за нова среща с германската група.

Но този път около концерта има и още една звезда-Мазонакис.

Гръцкият певец участва в промоционалното видео за концерта и очевидно решава да се пошегува с приликата си с Линдеман. Във видеото той изпълнява по свой начин световния хит „Du Hast“, превръщайки се в своеобразна гръцка версия на фронмена на Rammstein.

Така шегата вече не е просто интернет мем. Мазонакис сам влиза в образа, с който публиката го свързва.

А после идва моментът, който окончателно превръща историята в легенда.

След концерта Мазонакис се среща с Тил Линдеман зад сцената.

Двамата застават един до друг пред камерата и правят снимка, която изглежда почти като доказателство за една интернет теория – че някъде има двама мъже, които изглеждат като разделени при раждането си.

Мазонакис публикува фотографията в Instagram с две думи:

„No comment…“

И оставя интернет да свърши останалото.

Реакциите са светкавични. Потребителите започват да коментират колко силно си приличат двамата, а снимката е подхваната от редица гръцки медии.

Parapolitika например определя Линдеман като „двойник“ на Мазонакис и припомня, че приликата между двамата отдавна се обсъжда.

Други гръцки издания също публикуват кадъра като доказателство за необичайното сходство. Плюс факта, че и двамата имат един и същ таалант - пеенето.