Диана Любенова хвърли бомба! Голяма промяна в БНТ

Диана Любенова съобщи, че предаването "Имате среща...с Диана Любенова" няма да бъде част от новата програма на БНТ.

Ето какво сподели водещата в социалните мрежи:

"Приятели,

Едно бързо, но важно съобщение.

Предаването "Имате среща...с Диана Любенова" няма да бъде част от новата програма на БНТ.

Срещите ми бяха специални, емоционални, искрени, зареждащи и изпълнени със смисъл. Пазя всяка една в сърцето си!

Благодаря, на страхотния екип зад кадър - без вашата енергия и отдаденост нищо от това нямаше да е възможно.

Огромно благодаря на Емил Илиев Кошлуков за свободата и доверието, което ми гласува.

На Валя Гиздарска за приятелството, подкрепата и за всяка крачка, която извървяхме заедно.

Най-много благодаря на всички вас пред екраните - вашата оценка е безценна!

... и не забравяйте, най-важно е да срещнеш човека до себе си!

До нови срещи!"