Диана Любенова хвърли бомба! Голяма промяна в БНТ

Диана Любенова съобщи, че предаването "Имате среща...с Диана Любенова" няма да бъде част от новата програма на БНТ.
Ето какво сподели водещата в социалните мрежи:
"Приятели,
Едно бързо, но важно съобщение.
Предаването "Имате среща...с Диана Любенова" няма да бъде част от новата програма на БНТ.
Срещите ми бяха специални, емоционални, искрени, зареждащи и изпълнени със смисъл. Пазя всяка една в сърцето си!
Благодаря, на страхотния екип зад кадър - без вашата енергия и отдаденост нищо от това нямаше да е възможно.
Огромно благодаря на Емил Илиев Кошлуков за свободата и доверието, което ми гласува.
На Валя Гиздарска за приятелството, подкрепата и за всяка крачка, която извървяхме заедно.
Най-много благодаря на всички вас пред екраните - вашата оценка е безценна!
... и не забравяйте, най-важно е да срещнеш човека до себе си!
До нови срещи!"