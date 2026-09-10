Броненосецът Стенли отново успя да се измъкне

Запознайте се със Стенли – броненосеца, бивша звезда на зоологическата градина Animal Magic край Хейлшам, който успял да отвори вратата на дървената си къщичка и да избяга. Оттогава той се предполага, че обикаля из Източен Съсекс.

Британците обожават разказите за животни, които решават да се измъкнат на свобода. Представителите на поколението бейби бум и поколението X вероятно си спомнят за „Тамуртските две“ – смелите прасета Бъч и Сънданс, които през 1998 г. избягаха от кланица и за седмици се превърнаха в световна сензация.

След тях имаше още много подобни опити за бягство – и всички те някак успяват да стоплят душата. Може би причината е прословутата британска любов към животните. Може би е влиянието на „Паяжината на Шарлот“. А може би просто британците ненавиждат пленничеството и винаги застават на страната на аутсайдера – или в случая на броненосеца.

А Стенли определено е герой, зад когото лесно можеш да застанеш. Описват го като „доста дружелюбен“, макар и „миришещ“, а любимото му занимание е да го почесват по гърба.

В епохата, обсебена от фотогеничността, Стенли има и още едно предимство – изглежда добре. Той е шестпоясен броненосец с модерна броня, достойна за „Игра на тронове“, и симпатични малки уши. Само не се подвеждайте по сладкия му вид – ноктите му никак не са за подценяване.

В естествената си среда в Латинска Америка тези животни успяват да се защитят от хищници като рисове, пуми, койоти, черни мечки и дори алигатори.

Възможно ли е Стенли просто да се е уморил от вниманието на малките деца, които постоянно го глезят? Това далеч не е първият му опит да вкуси свободата. Веднъж вече се опитал да избяга, докато в зоопарка се провеждало парти.

Зовът на дивото явно е силен.

Малкият приключенец тежи едва 3–4 килограма и е бил забелязан за последно да се движи по пътека в района, съобщава в. „Сън“.

От зоопарка призоваха хората да сигнализират, ако забележат Стенли, но в никакъв случай да не се опитват да го хващат или вдигат.

Стенли вече има опит в бягствата

Това далеч не е първото бягство на броненосеца.

При предишния си опит Стенли се възползвал от суматохата около детски рожден ден и отново поел към свободата. Тогава съсобственикът на зоопарка Крис Кутзър трябвало да се впусне в истинско преследване.

„Трябваше да тичам доста бързо, за да го хвана“, разказва Кутзър.

И макар Стенли да е с къси крака, това очевидно не е особена пречка. Броненосците могат да развиват изненадващо висока скорост, а този път според собственика си Стенли може да е бил привлечен от миризмата на храна от близък фермерски магазин.

Малък, но въоръжен с броня и нокти

Стенли е дълъг около 40 сантиметра и по думите на стопанина си е дружелюбен към хората.

Той спокойно взема храна от ръка и обича да го почесват по гърба.

Има обаче един доста специфичен белег, който може да помогне на хората да разберат дали именно Стенли се е появил наблизо.

Мирише неприятно.

Собственикът не е особено притеснен, че броненосецът няма да успее да се справи сам. Животните от този вид са сравнително добре оборудвани за самостоятелен живот – твърдата им броня и острите нокти им осигуряват сериозна защита.

По-голямата опасност е друга.

Най-големият риск е на пътя

Стопанинът се опасява най-вече Стенли да не излезе на пътното платно и да бъде блъснат от автомобил.

Според него лисица едва ли би се осмелила да нападне броненосеца заради защитната му броня. Срещата с язовец обаче би могла да се окаже доста по-опасна.

Затова издирването продължава – а докато Стенли се наслаждава на поредното си приключение, стопаните му се надяват този път той да не стигне твърде далеч.