В коя държава сте живели в предишния си живот? Изчислете сами

Случвало ли ви се е да попаднете в непознат град и изведнъж да почувствате, че вече сте били там? Или да изпитвате необяснимо привличане към държава, език или култура, с които никога не сте имали реална връзка? Според нумерологията това усещане може да бъде следа от минал живот. Изданието Joy представя любопитна система, според която денят на раждане показва в коя част на света душата ви може да е живяла преди.

Как да намерите своето число

Сметката е много лесна. Ако сте родени между 1-ви и 9-и ден на месеца, използвате директно числото на датата си.

При двуцифрените дати цифрите се събират, докато се получи число между 1 и 9. Така човек, роден на 14-и, получава 1 + 4 = 5. При родените на 27-и резултатът е 2 + 7 = 9, а при дата 29-и - 2 + 9 = 11 и след това 1 + 1 = 2.

След като знаете своето число, можете да проверите с коя държава го свързва нумерологията.

Число 1 - Япония

Ако резултатът ви е 1, предполагаемият ви минал живот се свързва с Япония - свят на дисциплина, чест, традиции и силно чувство за принадлежност към общността.

Според това тълкуване може да сте били воин, занаятчия, лечител или просто човек, за когото дългът е стоял пред личното удобство. Следа от този живот днес би могла да бъде любовта към простотата, реда и минимализма.

Хората с число 1 често изпитват и силно привличане към тишината, природата и идеята за вътрешна дисциплина.

Число 2 - Италия

При число 2 нумерологията ви изпраща в Италия - земя на изкуството, темперамента и удоволствието от живота.

Предишното ви въплъщение може да е било свързано с музика, живопис, театър или занаят. Възможно е да сте били художник, музикант или човек, живеещ сред силни емоции и красота.

Ако днес сте привлечени от изкуството, романтиката, красивите места и хората, които не се страхуват да показват чувствата си, според това вярване причината може да се крие далеч назад.

Число 3 - Индия

Числото 3 води към Индия - страна, която нумеролозите свързват с духовност, търсене на смисъл и вътрешно израстване.

В минал живот може да сте били учител, лечител, мъдрец или пътешественик. Най-важното за вас тогава вероятно не е било материалното, а знанието и разбирането на живота.

Днес това може да се проявява като интерес към философията, медитацията, йога, интуицията и дългите разговори за смисъла на човешкото съществуване.

Число 4 - Египет

При резултат 4 миналото ви според нумерологията води към древен Египет.

Това е число, което се свързва с мистерии, ритуали, звездите и старото знание. Възможно е да сте били учен, жрец, лечител или човек, занимавал се с наблюдение на природата и небето.

В настоящия живот следата може да се проявява като особен интерес към древни цивилизации, археология, загадки и всичко, което сякаш крие тайна зад видимото.

Число 5 - Бразилия

Ако сте получили 5, миналият ви живот се свързва с Бразилия - свобода, музика, движение и силни емоции.

Нумерологичното тълкуване предполага живот, изпълнен с танци, пътувания, празници и много човешки контакти. Може да сте били танцьор, занаятчия, музикант или човек, който непрекъснато е търсел нови места.

Днешната ви нужда от приключения, промяна и свобода според тази система може да е останала именно оттам.

Число 6 - Франция

Числото 6 отвежда към Франция - романтика, изтънченост, култура и любов към красивото.

Според нумерологията може да сте били поет, художник, моден творец или човек, близък до аристократичните среди. Естетиката и малките удоволствия вероятно са заемали специално място в живота ви.

Ако и днес държите на стила, добрата храна, изкуството и красивата обстановка, тълкуванието вижда в това следа от предишното ви въплъщение.

Число 7 - Исландия

При число 7 се появява Исландия - земя на сурова природа, тишина и огромни пространства.

Предишният ви живот може да е бил по-самотен и съзерцателен. Нумеролозите допускат образа на лечител, разказвач или странник, който е прекарвал много време близо до природата.

В настоящия живот вероятно цените независимостта, трудно понасяте шумната среда и периодично имате нужда просто да останете сами със себе си.

Число 8 - Китай

Числото 8 се свързва с Китай и с качества като дисциплина, мъдрост, отговорност и вътрешен баланс.

В минал живот може да сте били учен, художник, майстор на бойни изкуства или човек, близък до императорския двор.

Днес вероятно ви привличат логиката, редът и умението човек да контролира емоциите си. Интересът към източната философия и търсенето на хармония също се приемат като възможни следи от това минало.

Число 9 - Гърция

Ако резултатът е 9, нумерологията ви отвежда към древна Гърция - свят на философия, изкуство, знание и непрекъснато търсене на истината.

Може да сте били философ, лечител, скулптор или човек, свързан с науката и културата. Важни са били идеите, красивото и желанието да разберете света.

Днес това би могло да се проявява като силен интерес към историята, митологията, културата и разговорите, които стигат по-дълбоко от всекидневните теми.

Защо някои места ни изглеждат странно познати

Именно тук е най-любопитната част от вярването. Нумеролозите смятат, че силното привличане към определена страна не е задължително случайност. Непознат пейзаж може да предизвика чувство за дом, песен на чужд език да звучи необяснимо близко, а град, който виждате за първи път, да ви се стори почти познат.

Според езотеричната идея това са своеобразни „спомени на душата“. Разбира се, няма научни доказателства, че датата на раждане може да покаже къде човек е живял в предишно въплъщение. Нумерологията е система от вярвания, а подобни тълкувания са най-вече любопитен начин човек да погледне към собствените си симпатии, характер и въображение.

Но ако от години мечтаете за Япония, Египет или Италия, без да знаете защо, можете поне за забавление да направите сметката. Може би числото ви ще поднесе изненадващо съвпадение.