Енергийният вампир се крие в датата на раждане. Какво ви изтощава най-бързо

Понякога умората няма нищо общо с безсънието или тежкия ден. Според нумерологията причината може да е скрита в едни и същи емоционални реакции, които повтаряме с години - нуждата да контролираме всичко, прекалената чувствителност, гневът, разочарованието или постоянната грижа за другите. The Times of India обобщава кои навици и ситуации се смятат за най-големите „крадци“ на енергия според датата на раждане.

Родени на 1, 10, 19 и 28 - контролът ви изтощава

Хората, родени на тези дати, според нумерологията са под влиянието на Слънцето. Те често искат да държат нещата в свои ръце, да организират, да решават и да влияят върху посоката на събитията.

Точно тук обаче е и слабата им точка. Когато разберат, че не всичко зависи от тях и че хората или обстоятелствата отказват да се подчинят на очакванията им, напрежението бързо се натрупва. Най-много ги изтощава усещането, че губят контрол.

Родени на 2, 11, 20 и 29 - чуждите емоции ви тежат

Тези дати се свързват с Луната, а според нумерологичните представи хората под нейно влияние са силно чувствителни към настроенията на околните.

Те лесно усещат напрежение, тревога и чужда болка и нерядко ги приемат почти като свои. Ако около тях има много негативни хора или постоянни конфликти, могат да се почувстват напълно изчерпани. Най-важното за тях е да не поемат върху себе си всяка чужда тревога.

Родени на 3, 12, 21 и 30 - големите надежди понякога болят

Управляващата планета тук е Юпитер - символ на растежа, изобилието и оптимизма. Тези хора често тръгват към ново начинание с голяма вяра и влагат много в идеи, приятелства и планове.

Проблемът идва, когато действителността не отговори на високите очаквания. Тогава разочарованието може да бъде тежко, защото са инвестирали не само време, но и огромна емоция. За тях най-сериозният източник на изтощение е пропастта между мечтата и резултата.

Родени на 4, 13, 22 и 31 - битката с другите ви оставя без сили

В нумерологията тези дати се поставят под влиянието на Раху. На родените тогава се приписва бунтарски характер и силно желание да действат по свой начин.

Те трудно приемат съпротива и могат да влагат прекалено много сили в опити да убедят или надделеят над околните. Когато хората не реагират според очакванията им, се появяват раздразнение и изтощение. Постоянната битка за надмощие може да им струва повече енергия, отколкото самият проблем.

Родени на 5, 14 и 23 - ограниченията са вашият кошмар

Тези хора са свързвани с Меркурий и според нумерологията свободата е жизненоважна за тях. Те обичат движението, промяната, разнообразието и възможността сами да избират.

Най-тежко понасят усещането, че някой ги ограничава. Строгите правила, прекаленият контрол и опитите друг човек да им казва как трябва да живеят могат бързо да доведат до раздразнение. А точно непрекъснатото вътрешно противопоставяне на ограниченията се смята за голям източник на енергийна загуба.

Родени на 6, 15 и 24 - давате прекалено много

Венера управлява тези дати. На родените тогава се приписват грижовност, привързаност и силна нужда да създават уют и хармония около себе си.

Те обаче често влагат твърде много в близките си и очакват същата топлина в замяна. Когато не я получат, могат да се почувстват пренебрегнати и уязвими. Според нумерологията най-много ги изтощава именно едностранната грижа - когато постоянно дават, но не получават същото.

Родени на 7, 16 и 25 - мълчанието може да стане тежко

Тези дати се свързват с Кету. Родените тогава често са представяни като по-затворени, наблюдателни и склонни към дълбок размисъл.

Самотата понякога им е необходима, но прекалено дългото отдръпване от хората може да се превърне в капан. Те са способни с часове да анализират нечия постъпка, разговор или разочарование. А когато видят страна от близък човек, която не са очаквали, го преживяват тежко. Именно прекаленото затваряне навътре се смята за техния основен източник на емоционална умора.

Родени на 8, 17 и 26 - неуспехът ви удря най-тежко

Управляващата планета е Сатурн. Според нумерологията хората с тези рождени числа са упорити и способни дълго да преследват една цел.

Силата им обаче може да се превърне и в слабост. Ако влагат всичко в дадена мечта, а резултатът постоянно се изплъзва, натрупаното разочарование става огромно. Те трудно се отказват и понякога продължават много след момента, в който вече са емоционално изтощени.

Родени на 9, 18 и 27 - гневът изпива силите ви

Тези дати се свързват с Марс - планета, която в нумерологията се асоциира с действие, страст и борбеност.

Тези хора могат да реагират бързо и силно, особено когато се чувстват засегнати или несправедливо третирани. Проблемът е, че след изблика често идва умората. Натрупаният гняв, споровете и постоянната готовност за конфликт отнемат много повече енергия, отколкото човек усеща в самия момент.

Нумерологията не е научен метод и тези тълкувания трябва да се приемат като любопитна система от вярвания, а не като медицинска или психологическа диагноза. Но дори като повод за самоанализ идеята е проста - понякога най-много ни изморява не това, което правим, а начинът, по който реагираме.