Коя римска богиня сте според датата на раждане?

Датата на раждане може да покаже коя богиня от Древен Рим най-добре отразява характера ви според любопитна нумерологична система. Методът свежда рождения ден до число от 1 до 9, свързва го с определена планета-покровител, а след това и с божество, което носи сходна енергия. Така всяка група рождени дати получава свой символ - от царствената Юнона и загадъчната Диана до мъдрата Минерва и дейната Агенория.

Родени на 1, 10, 19 и 28 - Юнона

Хората, родени на тези дати, попадат под влиянието на Слънцето - символ на увереността, силното присъствие и естественото желание човек да бъде забелязан. Според нумеролозите те често притежават лидерска енергия, трудно остават в сянка и предпочитат сами да определят посоката.

Тяхната богиня е Юнона - царицата на боговете и една от най-могъщите фигури в древноримския пантеон. Тя е покровителка на Рим, жените и брака и символизира достойнство, сила и способност да се защитава онова, което човек смята за свое.

Родени на 2, 11, 20 и 29 - Диана

Числото 2 е свързано с Луната, а за родените на тези дати се смята, че притежават силна интуиция, чувствителност и способност да усещат настроенията на хората около себе си. При тях емоционалният свят често има толкова голямо значение, колкото и рационалното мислене.

Тяхната богиня е Диана - покровителка на лова и дивата природа, но и защитница на жените и родилките. Тя носи образа на независимата, интуитивна и свободолюбива сила, която трудно може да бъде поставена в чужди рамки.

Родени на 3, 12, 21 и 30 - Абеона

Тези дати се свеждат до числото 3 и попадат под влиянието на Юпитер - планетата, която в нумерологията се свързва с разширяването, растежа и късмета. Хората от тази група често търсят следващия хоризонт и трудно се задоволяват с прекалено тесни граници.

На тях съответства Абеона - древноримска богиня, която закриляла пътуващите и децата, когато правели първите си самостоятелни стъпки извън дома. Затова образът й се свързва с любопитството, движението напред и желанието за нови преживявания.

Родени на 4, 13, 22 и 31 - Урания

Четворката е поставена под влиянието на Уран - планетата на промяната, бунта, оригиналните идеи и новаторството. Родените на тези дати могат да имат необичаен поглед към света и да предпочитат собствения си път пред сляпото следване на установените правила.

Техният образ е Урания - музата на астрономията и науката, традиционно изобразявана до небесен глобус и с жезъл в ръка. Тя олицетворява любознателността, интелектуалното търсене и интереса към онова, което се намира отвъд очевидното.

Родени на 5, 14 и 23 - Суадела

Петицата е управлявана от Меркурий - планетата на общуването, информацията, бързата мисъл и способността човек да намира точните думи. Родените на тези дати могат лесно да установяват контакти, да убеждават и да печелят внимание чрез начина, по който говорят.

Нумерологичната система ги свързва със Суадела - богинята на убеждаването и красноречието, смятана за близка до Венера. Нейната сила е в думите, чара и умението с подходящ разговор да се спечели нечие доверие или внимание.

Родени на 6, 15 и 24 - Венера

Числото 6 принадлежи на Венера, затова тук връзката между планета и богиня е пряка. Родените на тези дати се асоциират с красотата, чувството за хармония, любовта, изкуството и желанието около тях да има уют и приятни отношения.

Тяхната богиня естествено е Венера - една от най-разпознаваемите фигури на древноримската митология. Тя символизира привличането, любовта и красотата, но и способността човек да намира удоволствие в хубавите страни на живота.

Родени на 7, 16 и 25 - Аврора

Седмицата е свързана с Нептун - планетата на мечтите, въображението, интуицията и понякога илюзиите. Родените на тези дати могат да притежават богат вътрешен свят, силно въображение и естествено влечение към красивото, мистичното или трудно обяснимото.

На тях съответства Аврора - богинята на зората. Според древните представи тя всяка сутрин прекосявала небето със своята колесница и известявала приближаването на слънцето. Затова нейният образ носи усещането за ново начало, вдъхновение и светлина след мрака.

Родени на 8, 17 и 26 - Минерва

Осмицата се управлява от Сатурн - планетата на дисциплината, отговорността, реда и устойчивостта. Хората от тази група често се свързват със способност да мислят стратегически, да бъдат последователни и да не очакват резултатите да идват без усилие.

Тяхната богиня е Минерва - покровителка на мъдростта, стратегията, науката, медицината и занаятите. Тя символизира интелекта, добрата преценка и способността проблемите да бъдат решавани не чрез импулс, а с разум и предварително обмислен ход.

Родени на 9, 18 и 27 - Агенория

Последната група е под влиянието на Марс - планетата на действието, волята, силата и решителността. При родените на тези дати нумеролозите откриват енергия, която трудно търпи застой и предпочита конкретната постъпка пред безкрайното обмисляне.

Тяхната богиня е по-малко известната Агенория - древноримско божество, свързано с действието и активността. Самото й име произлиза от латинския корен „agere“ - „действам“, което я превръща в подходящ символ за хората, които предпочитат сами да задвижват събитията.