"Кървавата луна" идва преди развиделяване

В нощта на 27 срещу 28 август 2026 г. небето ни поднася едно от най-вълнуващите астрономически събития за годината – грандиозната поява на Пълната Есетрова луна (Sturgeon Moon), съчетана с дълбоко частично лунно затъмнение. Земният спътник е достигнал максимална фаза на осветеност (близо 100%), навлизайки директно в сянката на нашата планета.

Ето какво се случва на небесния подиум тази нощ и какво предстои в часовете до изгрева.

Какво се случва с Луната тази нощ?

Луната преминава през прецизно подреждане на Слънчевата система, при което Земята застава точно между нея и Слънцето.

Почти пълно затъмнение: Феноменът е изключително дълбок – над 96% от лунния диск влиза в умбрата (тъмната централна сянка на Земята). Това придава на събитието характеристиките на пълно лунно затъмнение.

Ефектът „Кървава луна“: Въпреки че е частично, затъмнението оцветява Луната в медно-червеникави и ръждиви нюанси. Синята светлина се разпръсква от земната атмосфера, а до лунната повърхност достигат само дългите червени вълни на светлината – явление, описвано от НАСА като „проекция на всички изгреви и залези по света едновременно върху Луната“.

Как и кога да наблюдаваме от България?

За разлика от Северна и Южна Америка, които имат идеална видимост през цялата нощ, в Европа и България феноменът се наблюдава рано сутринта на 28 август (петък), ниско над западния хоризонт.

Начало на същинската сянка: Около 05:33 ч. българско време земната сянка започва видимо да „изяжда“ лунния диск.

Пик на затъмнението: Максимумът настъпва в 07:12 ч. българско време .

Предизвикателството: Тъй като по това време Слънцето вече изгрява, Луната ще бъде съвсем ниско до хоризонта и залязваща. За да уловите красивия меден оттенък, намерете място с абсолютно открит западен хоризонт (високи етажи на сгради или хълмове извън града). Не са ви необходими телескопи или специални очила – феноменът е напълно безопасен за гледане с невъоръжено око.

Какво предстои в астрономически план?

С това лунно затъмнение се затваря вторият „коридор на затъмненията“ за годината (след зрелищното пълно слънчево затъмнение по-рано през месеца). През следващите седмици ни очаква:

Период на Намаляваща луна: След пика си в петък сутрин, Луната навлиза във фаза на разсейване на енергията, като нощите постепенно ще стават по-тъмни.

Септемврийско равноденствие: Небесната механика ни води право към есенното равноденствие през септември, което официално ще отбележи астрономическата смяна на сезоните в Северното полукълбо.

Следващите големи събития: В края на годината (ноември и декември) любителите на небесните явления ще могат да наблюдават следващите Суперлуни и мощния метеорен поток Джеминиди.

Ако искате да уловите момента, погледнете на запад точно в часовете преди развиделяване!

