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Кървавата Луна почти ни огря

Кървавата Луна почти ни огря

Месечината ще се обагри в алено отново след 18 г. Кървавата Луна почти ни огря. Гъстите облаци над България не позволиха да се любуваме на Огнената м...

28 септември | 19:15
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