"Кървавата луна" идва преди развиделяване
Съчетана е с частично затъмнение
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Съчетана е с частично затъмнение
Къде може да се види
Това е един от най-силните астрологични моменти на годината
Танцът й със Сатурн е впечатляващ
Тя носи силни емоции и завръщане в миналото
Тази нощ всичко се променя
Небесното тяло почти напълно е придобило тъмночервен оттенък
Явлението не вещае злини, а творчески подем
Явлението ще може да се наблюдава от 5,33 часа в понеделник, най-добрите фотоси стават с помощта на статив
Месечината ще се обагри в алено отново след 18 г. Кървавата Луна почти ни огря. Гъстите облаци над България не позволиха да се любуваме на Огнената м...
В нощта на Лазаровден в някой части на света ще се наблюдава едно от редките природни явления - "кървава Луна". Това ще е третата червена луна от нача...
София. Така наречената "кървава Луна" ще може да бъде наблюдавана от половината жители на земното кълбо - в Северна Америка, западните части на Южна А...