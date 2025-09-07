Ето как Кървавата луна ще повлияе на зодиите

Пълно лунно затъмнение днес.

Кървавата луна ще се случи между 18:28 и 23:55 ч. българско време, подхранвайки един от най-силните астрологични моменти на годината.

Тъй като попада в Риби, непостоянния воден знак, енергията на тази кървава луна е съсредоточена около изцелението, емпатията, състраданието, въображението и духовния растеж. Вашата креативност може да се извиси, мечтите ви може да бъдат по-смели, а големите промени, особено в отношенията, са практически неизбежни, за добро или лошо, пишат от InStyle, предава Ladyzone.

Как ще бъде засегнат всеки знак

Овен

Въпреки че предпочитате да предприемате действия, вместо да обмисляте твърде дълго чувствата си, това лунно затъмнение е създадено за проверка на интуицията и мечтите ви, защото то достига до дванадесетия ви дом на духовността. Дълбоката, смислена работа върху себе си и саморефлексия се оказват лечебни и подмладяващи, полагайки основите, за да се чувствате по-центрирани и продуктивни занапред.

Телец

Вероятно сте копнели за възможността да бъдете част от екип от колеги, група приятели или общност, които са на една и съща вълна по отношение на своите ценности и визия, и сега е вашият шанс да направите точно това, защото тази кървава луна попада в единадесетия ви дом на работа в мрежа. Свързването с хора със сходни интереси може да ви вдъхнови да предприемете див и прекрасен нов подход към дългосрочен стремеж.

Близнаци

Независимо дали е време да засилите чувството си за авторитет или да усъвършенствате баланса между работа и личен живот, това лунно затъмнение е ударна вълна, която ще донесе несравними промени в професионалния ви път, защото попада в десетия ви дом на кариерата. Ще имате възможност да се откажете от стар план, за който сте били сигурни, че е пътят към оставянето на вашия отпечатък, което ви позволява да освободите място за съвсем ново определение за успех.

Рак

Колкото и да обичате да сте заобиколени от комфортна среда, която ви носи сигурност, безпокойството със сигурност ще достигне своя връх сега, защото това лунно затъмнение активира вашия девети дом на приключенията. Постарайте се да включите в дневния ред планове за игри, разширяващи хоризонта, и учебни преживявания, без да задавате въпроси. След това оставете интуицията си да ви води – стратегия, която е способна да подхрани личностното израстване.

Лъв

Подготвяте се за събуждане, свързано със сексуалния ви живот или финансовите цели, които споделяте със значим партньор или любим човек, благодарение на тази кървава луна, която активира вашия осми дом на интимност и съвместни ресурси. Интуитивно знаете промените, които трябва да прегърнете сега, за да се чувствате по-комфортно и сигурно. Обърнете се към медитация или друга форма на интроспекция (като терапия), която може да бъде наистина просветляваща и да ви насочи към най-добрия план за действие.

Дева

С това лунно затъмнение, попадащо в седмия ви дом на партньорството, вие навлизате в нова фаза в един продължаващ разказ, който е започнал миналия септември, свързан с вашите индивидуални взаимоотношения и чувство за себе си. Принудени сте да се отървете от токсични навици, остарели модели, страхове и несигурност, което води до чувство за жизненост, увереност и комфорт.

Везни

Взаимоотношения, рутини и преживявания, които не са в синхрон с вашата по-висша цел или чувство за вътрешен мир, са на път да бъдат заменени, защото лунното затъмнение удря шестия ви дом на благополучие и ежедневна суматоха. Често оставяте нуждите си на заден план, за да насърчите хармонията, но сега сте призовани да им обърнете повече внимание и да се грижите за тях по-редовно, ежедневно. В резултат на това можете да очаквате по-голямо чувство за баланс и благополучие.

Скорпион

Ако твърде дълго сте отлагали забавлението, креативността, игривостта и спонтанността, ви предстои пробив с кървавата луна, която активира петия ви дом на романтиката и себеизразяването. Ще бъдете разпалени да следвате сърцето си, като предприемете големи, смели действия, като например да си уговорите импровизирана среща с любимия човек или да се потопите в амбициозен артистичен проект. Имате зелена светлина безсрамно да дадете приоритет на щастието си.

Стрелец

Ще бъдете подтикнати да се сблъскате с емоционални проблеми или конфликти с близки, защото лунното затъмнение активира четвъртия ви дом на домашния живот. Колкото и обезсърчително да е да се справите с тези предизвикателства, внасянето на въображаема, "наполовина пълна чаша" перспектива на масата може да насърчи изцелението и хармонията. Може също така да искате да се подготвите за семейни тайни и скрити планове, които да бъдат осветени сега, и да се доверите, че можете да се справите с обратите, които ви се изпречат на пътя.

Козирог

Пригответе се за вълна от възможности за свързване, учене и невероятна енергия, защото кървавата луна се случва във вашия трети дом на комуникацията. Ще се чувствате сякаш преливате от идеи за сътрудничество с приятели, нетърпеливи да усвоите нови умения и да имате преживявания, които ще ви отварят очите. Оставете въображението си да се развихри, за да подготвите почвата за успех и свързване.

Водолей

Може би осъзнавате, че искате плановете ви за печелене на пари да отразяват по-добре вашата самооценка и ценности или сте нетърпеливи да приложите уменията си по съвсем нов начин, за да увеличите печалбата си, благодарение на лунното затъмнение, което разтърсва втория ви дом на доходите. Като един от постоянните знаци, може да ви е трудно да се откажете от изпитан и верен път за печелене. Добрата новина е, че можете да се възползвате от вродената си способност да възприемате далновидно мислене, за да започнете да крачите към по-възнаграждаващо бъдеще.

Риби

Затегнете коланите, за да може животът да се развива с бързи темпове, защото това лунно затъмнение е във вашия знак и първи дом на Аза. Емоциите са нажежени и понякога може да се чувствате наистина изтощени и претоварени, но знайте, че сте подтикнати да разберете какво иска сърцето ви и от какво ще трябва да се освободите, за да осъществите мечтите си. Въпреки че инстинктът ви често е да се отдръпнете и да видите как ще се развият определени моменти, бихте могли да излезете от тази кървава луна, овластени да се изправите и да поемете отговорност за по-висша цел.

