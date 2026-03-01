Нов проблем в Бъкингам. Джен Z не харесва Уилям

Уилям иска да модернизира монархията, когато стане крал, но поколението Z изглежда не се интересува от това. Най-младите вече са изградили мнение за принца на Уелс, а това не е добра новина. Кралското семейство е свикнало със скандали, но според The Independent случаят с Джефри Епстийн може би е нанесъл необратими щети. 20-годишните не приемат „изявлението“ на Уилям и Кейт по темата, което херцозите дори не обявиха лично: „Мога да потвърдя, че Принцът и Принцесата са дълбоко обезпокоени от продължаващите разкрития. Мислите им остават насочени към жертвите.“, написаха от пи ар екипа им.

Британското издание разговаря с представители както на поколението Z, така и на поколението A, за да разбере нагласите им към монархията. За тях Уилям е олицетворение на „непо бебе“ - дете, което се възползва от наследени привилегии, а не на динамичното бъдеще на монархията.

Положението не става много по-добро за принца на Уелс и по отношение на дългогодишния му конфликт с брат му. Докато по-възрастните обикновено застават на страната на двореца, младите определят Уилям като „студен“, дори „жесток“ към Хари, който, според тях, е платил по-висока цена за действията си, отколкото чичо му Андрю. Дори твърдението, че Уилям е искал да накаже брата на баща си още по-строго (и по-рано) от Чарлз, не резонира сред младежта.

The Independent обяснява, че поколението Z „очаква отчетност“ от кралското семейство, но усеща, че дворецът е откъснат от реалния свят. На Уилям ще се падне задачата да промени това, но по-младите поколения може вече да са загубили интерес.

