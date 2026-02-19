Извънредно за арестувания Андрю! Чарлз си отдъхна

Андрю Маунтбатън-Уиндзор е освободен от полицейския арест след ареста му в четвъртък по подозрение за злоупотреба с публична длъжност.

Бившият принц, който днес навърши 66 години, беше задържан от служители по време на акция в 8:00 часа сутринта в новия му дом в Ууд Фарм, в имението Сандрингам, предаде „Дейли мейл“, пише "Вести".

Полицията в долината на Темза потвърди, че Андрю е бил арестуван малко след 10:00 часа сутринта в четвъртък, като служителите са имали 24 часа, за да го задържат без повдигане на обвинение от момента, в който е пристигнал в полицейския участък.

Бившият херцог на Йорк беше арестуван във връзка с твърдения, че е предал чувствителна информация на осъдения за секс трафик финансист Джефри Епстийн, докато е действал като търговски пратеник на британското правителство.

Крал Чарлз III не е бил предварително предупреден за ареста, стана ясно днес. Монархът заяви в безпрецедентно изявление, че „законът трябва да се спазва“ и призова за „справедлив процес“.

