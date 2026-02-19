Силен трус в знаков европейски град. Има ли паника

Земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер е регистрирано в близост до португалската столица Лисабон, съобщават от Института за изследване на морето и атмосферата в Португалия.

По данни на института епицентърът се е намирал на около 4 километра западно-северозападно от град Аленкер, разположен на приблизително 45 километра от Лисабон.

От ведомството допълват, че при необходимост ще бъдат публикувани допълнителни съобщения относно ситуацията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com