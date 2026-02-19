Трус в Бъкингам! Арестуваха брата на крал Чарлз

Нов трус в кралското семейство на Великобритания! Андрю Маунтбатън-Уиндзор е бил арестуван на 66-ия си рожден ден по подозрение в длъжностно престъпление. Полицията бе забелязана днес в Сандрингам, където пребивава по-малкият брат на краля.

Шест необозначени полицейски автомобила пристигнаха в имението на крал Чарлз в Норфолк малко след 8 часа тази сутрин. Очевидци разказват, че група от осем души в цивилни дрехи, които „изглеждали като полицейски служители“, са влезли в имота. Един от мъжете е носел лаптоп, подобен на тези, използвани от полицията.

Те са паркирали близо до бившия дом на принц Филип, „Ууд Фарм“, където Андрю е в изгнание. Малко след това конвой от превозни средства е бил заснет да напуска мястото. Би Би Си съобщава, че той е задържан по подозрение в злоупотреба със служебно положение, предава "Вести".

Андрю, който днес навършва 66 години, отседна в Сандрингам, след като беше изгонен от по-големия си брат от „Роял Лодж“ в Уиндзор след скандала „Епстийн“. Появата на полицията съвпадна с изявление на премиера сър Киър Стармър, че „никой не е над закона“ в Обединеното кралство, докато девет полицейски управления в страната преценяват дали да започнат разследвания по обвинения, свързани с Епстийн, включително трафик на хора и сексуално насилие.

Детективите оценяват редица обвинения, свързани със сексуален трафик и длъжностни престъпления. Крал Чарлз заяви, че е готов да съдейства на полицията в техните разследвания.

Твърди се, че вторият син на кралицата може да е предал чувствителна информация на Епстийн в ролята си на търговски представител на Обединеното кралство. Има и твърдения, че той може да е вкарал нелегално жена в Бъкингамския дворец, която вероятно е била трафикирана във Великобритания с частния самолет на Епстийн „Лолита Експрес“. Андрю отрича всякакви неправомерни действия.

Вчера „Скотланд Ярд“ обяви, че провежда „първоначални проверки“ по обвинения срещу служители от охраната, които по-рано са били зачислени към Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Разследват се твърдения, че охранителите са „си затваряли очите“ по време на посещенията на частния остров на Епстийн в Карибите.

Главната обвинителка на Андрю, Вирджиния Джуфре, която се самоуби миналата година, твърдеше, че е била принуждавана да прави секс с него три пъти в началото на 2000-те години.

Премиерът Киър Стармър заяви пред Би Би Си: „Всеки, който има някаква информация, трябва да свидетелства. Независимо дали става въпрос за Андрю или за някой друг. Един от основните принципи в нашата система е, че всички са равни пред закона“.

Девет полицейски сили в момента проверяват архивите и досиетата на Епстийн, включително тези в Съри, Есекс, Бедфордшър и Шотландия, като се фокусират върху използването на различни летища в Обединеното кралство от милиардера педофил.

Бившият принц Андрю, чиито титли бяха отнети миналата година поради връзките му с Епстийн, категорично отрича да е извършил нещо нередно.

