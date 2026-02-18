Тръмп показа жълт картон за Диего Гарсия

"НЕ ДАВАЙТЕ ДИЕГО ГАРСИЯ!", написа Донлад Тръмп в социалната мрежа "Трут Соушъл".

Президентът на САЩ, че Белият може да бъде принуден да използва военната база в Диего Гарсия, за да "предотврати потенциална атака" от Иран, ако преговорите с Техеран за ядрената програма на режима на аятоласите се провалят, съобщи АФП.

В публикация в Truth Social американският президент обясни, че е разговарял с британския премиер Киър Стармър за стратегическото значение на острова за САЩ и Великобритания.

Тръмп не пропусна да повтори, че "Киър Стармър прави голяма грешка, като сключва 100-годишен договор за наем с когото и да е, който "претендира" за права, собственост и интереси върху Диего Гарсия".

Освен това Тръмп описа иранското правителство като "силно нестабилен и опасен режим", като заяви, че режимът на аятоласите може да нападне и Великобритания, както и други приятелски на Америка държави.

В заключение Доналд Тръмп призова Стармър да не се отказва от собствеността върху острова, което според него би било "позор за нашия велик съюзник".

Съгласно споразумение от 2025 г. Великобритания ще прехвърли суверенитета над островите Чагос на Мавриций, като запази контрола над стратегически важната американско-британска въздушна база на Диего Гарсия по силата на 99-годишен договор за наем.

През 1968 година британските колониални власти дадоха независимост на Мавриций, но преди това отделиха от архипелага и запазиха контрола си над островите Чагос.

До към 1973 година британците принудително изселиха близо 2 000 островитяни на Мавриций, Сейшелите и Великобритания, за да изградят военна база на най-големия остров от архипелага - Диего Гарсия, припомни "Дойче веле".

