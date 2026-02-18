Смъртоносен птичи грип в Антарктида! Застрашава редки видове

Вирусът на птичия грип се разпространява на територията на Антарктида и представлява сериозна заплаха за животинския свят на ледения континент, предупреждава чилийският учен Виктор Нейра, цитиран от АФП.

През април 2024 г. Нейра и неговият екип установяват особено опасен щам на птичия грип при пет морелетника - морски птици, които обитават основно полярните региони.

Научните резултати са публикувани в списание Frontiers in Veterinary Science.

"Тази болест може да унищожи 100 процента от птиците за много кратък период", заявява Виктор Нейра, който изследва птичия грип в Антарктида от около 10 години.

След първоначалното откриване вирусът продължава да се разпространява сред други местни антарктически видове, като заразени екземпляри са потвърдени по цялото 900-километрово западно крайбрежие, което учените са изследвали.

"Вирусът вече е обхванал целия антарктически регион, в който имаме възможност да извършваме проучвания", допълва Виктор Нейра.

По време на последната експедиция през лятото в Южното полукълбо са регистрирани нови случаи при около 10 вида, включително антарктически корморани, доминикански чайки, пингвини на Адели и папуански (субантарктически) пингвини, както и антарктически морски котки.

Макар засегнатите видове да са класифицирани с "най-ниска степен на риска от изчезване" според Международния съюз за опазване на природата (IUCN), Нейра подчертава, че антарктическите видове по принцип са малобройни в глобален мащаб.

Числеността на популациите на антарктическия корморан и антарктическия морелетник се оценява на едва 20 000 екземпляра, пояснява БТА.

