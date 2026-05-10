Започна евакуацията на кораба с хантавирус край Тенерифе

Испанските власти започнаха евакуирането на пътниците от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус, който тази сутрин беше закотвен край остров Тенерифе, предадоха Ройтерс и Франс прес. Операцията се провежда при изключително строги мерки за сигурност и здравен контрол.

Служители на испанските здравни власти са се качили на борда, за да извършат последни тестове и да подготвят извеждането на пътниците. Според Министерството на здравеопазването на Испания процесът ще се извършва поетапно, за да се избегне всякакъв риск от контакт с външни хора.

Първата група евакуирани са испански граждани. Те ще бъдат превозени от кораба с малки лодки, след което незабавно ще бъдат качени в затворени автобуси и откарани до местното летище. Оттам ще отпътуват за Мадрид със специален самолет на испанското правителство.

Властите подчертаха, че пътниците няма да имат никакъв пряк контакт с жители или туристи на острова. След испанските граждани ще започне извеждането на пътниците от Нидерландия, съобщиха още здравните служби.

Операцията около лайнера се следи внимателно от испанските и европейските здравни институции, след като случаите на хантавирус на борда предизвикаха сериозна тревога през последните дни.

