Кантарджиев бие камбаната. Пролетта идва с бонус вируси

С пристигането на топлото време всички чакат разходки, слънце и настроение, но заедно с тях се активират и вирусите, предупреди Тодор Кантарджиев. По думите му здравната картина в страната става все по-напрегната, като най-голямо притеснение буди морбили. Случаите вече са 182 и продължават да растат. Експертът обаче вижда и повод за умерен оптимизъм заради увеличения брой ваксинирани.

Морбили - заразата, която не пита

Проф. Кантарджиев очерта два сценария - оптимистичен, при който случаите ще останат в рамките на няколко стотин, и негативен, при който могат да достигнат десетки хиляди. Според него вече има положителен ефект от кампанията за имунизация, тъй като 23 500 души са се ваксинирали и така рискът от разпространение намалява.

Той подчерта, че най-големият проблем са неваксинираните, особено в различни и отдалечени градове, където заразата вече се разпространява. Инкубационният период достига до 21 дни, а най-опасното е, че човек заразява още преди да разбере, че е болен. „Четири дни преди да се разболееш вече заразяваш всички около себе си“, обясни специалистът.

Първите симптоми включват висока температура, зачервени очи, хрема и болки в гърлото, след което се появява характерният обрив. Съветът му е ясен - родителите да проверят имунизационния статус на децата си.

Кърлежите - малки, но упорити

С покачването на температурите се активират и кърлежите. Професорът предупреди, че те няма да паднат при къпане - това е мит. Ако не бъдат отстранени, остават впити, докато не се нахранят.

Важно е те да се махат възможно най-бързо, защото рискът от заразяване, например с Лаймска болест, нараства след 15-20 часа. Не се препоръчва използването на мазни вещества, защото това може да влоши ситуацията.

Ку-треска - опасността от праха

Пролетта е пикът и на ку-треската - заболяване, свързано с животни. Проф. Кантарджиев предупреди да се избягва консумацията на непреварено мляко и да се внимава с прахта в оборите.

„Това, което се надига от сеното и сламата, може да доведе до тежка пневмония“, обясни той, като добави, че са възможни усложнения със сърцето и белия дроб.

Антракс - рядък, но смъртоносен

Особено сериозно предупреждение беше отправено за антракса. Консумацията на недобре обработено месо от болно животно може да бъде фатална, като рискът от смърт достига до 30 процента.

Професорът припомни случай от 2014 година, когато е било открито заразено месо и са били унищожени десетки килограми продукти. „Ако това беше изядено, щеше да има жертви“, каза той и допълни, че подобен инцидент би имал сериозни последствия дори за туризма.

Коремен тиф - неочакван гост

Наскоро е установен и случай на коремен тиф във Варна - заболяване, което специалистът определи като по-опасно от холерата. Заразата е свързана с консумация на непроверена храна или вода по време на пътуване в чужбина.

Пациентката е била в тежко състояние, но се очаква да се възстанови. Случаят показва, че рискът от подобни инфекции остава реален при пътувания и контакт с непроверени източници на храна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com