Скандал. Христо Мутафчиев подгони с тежки думи шефката на НДК

Продължават скандалите, свързани с ръководството на НДК.

Председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев отправи остри обвинения към изпълнителния директор на НДК Андрияна Татарова. В публикация в социалните мрежи актьорът реагира на твърдения, че е съветник на министъра на културата Евтим Милошев и има отношение към евентуалното ѝ отстраняване от поста.

Мутафчиев категорично отрече обвиненията и заяви, че думите на Татарова са клевета. Той настоя за пълна проверка на управлението на НДК от страна на всички компетентни институции, включително Сметната палата, АДФИ и прокуратурата.

Актьорът обяви още, че ще търси правата си по съдебен път и предупреди, че няма да позволи името му да бъде замесвано в подобни скандали.

Ето какво написа той в публикацията си:

Абе, моме проста! Кой ти даде поста?

С думите на Радой Ралин искам да обърна внимание, че

току-що името ми беше забъркано в поредния скандал от директорката на НДК - Андрияна Татарова. Тази жена си позволи да ме обвини, че съм „съветник" на министър Милошев и едва ли не живея в кабинета му, само за да я „махна" от позицията ѝ, където се разписва срещу 14 000 евро месечно!

За сведение на г-жа Татарова: вчера не бях в кабинета на министъра, защото бях на театрален фестивал в Ямбол. Днес също не бях там, защото имах други спешни казуси, свързани с нашите дружества по места.

След тези лъжи, нещата вече стават лични. Настоявам за незабавна и най-щателна проверка на управлението на Съвета на директорите: Андрияна Татарова, Нина Найденова, Сашо Ганов, Мариана Арсенова, Емилия Петкова от всички компетентни органи: Главен инспекторат към МС, Сметна палата, АДФИ, КПК, Инспекция по труда, Прокуратура!

Освен това, настоявам за дисциплинарното отстраняване на всички и възстановяване на всяка стотинка, източена от институцията чрез заплати, обществени поръчки, наеми, далавери, схеми...

Ще се видим в съда, където ще трябва да се докаже всяка дума от клеветите на Андрияна Татарова!

Няма да позволя на такива като нея да петнят името ми и да ограбват българската култура!

Цитатът в началото е от Радой Ралин!

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