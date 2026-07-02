Чистката на оялите се в НДК продължава. Милошев освобождава

Министърът на културата Евтим Милошев предприе радикален ход и освободи изцяло действания директорски борд на Националния дворец на културата (НДК). Решението за мащабната кадрова рокада идва след серия от скандални разкрития, свързани с драстично влошените финансови показатели на дружеството на фона на шокиращо високи мениджърски заплати, като цялата ситуация доведе до чистка в НДК заради космическите заплати. Евтим Милошев изгони целия директорски борд сред милионни дългове.

Новите лица на управлението

До провеждането на официални конкурсни процедури министерството назначава временен състав на управлението със срок до шест месеца. В новия борд влизат Ия Петкова-Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин и Иванка Веселинова. На първото си заседание новите членове са избрали за изпълнителен директор Ия Петкова-Ангелова, която има предишен опит като ръководител на стратегическото развитие в двореца между 2015 и 2020 г.

Заплати, по-високи от тези на президента

Освобождаването на досегашното ръководство се превърна в неизбежна мярка, след като министър Милошев изнесе стряскащи данни пред Комисията по културата и медиите. Оказа се, че докато НДК трупа огромни пасиви и регистрира счетоводна загуба от близо 49 милиона евро, парите за заплати на управителното тяло са се утроили за последните две години. През 2023 г. за тях са отделени над 103 000 евро, през 2024 г. сумата скача до близо 158 000 евро, а през 2025 г. достига зашеметяващите 304 534 евро.

Абсолютният пик в разхищенията държи досегашната началничка Андрияна Петкова Татарова. През 2025 г. тя е получила общо 200 681 евро, което прави по около 13 680 евро на месец – сума, надхвърляща многократно заплатата на държавния глава.

Отстраняване без освобождаване от отговорност

Договорът за управление на Татарова е окончателно прекратен, а правомощията ѝ са отнети. Министърът изрично подчерта, че смяната на властта в НДК не освобождава старото ръководство от отговорност за финансовия колапс. Държавата вече е задействала процедури по преизчисляване на взетите суми, като културното ведомство ще настоява по съдебен път да бъдат върнати над 100 000 евро, раздадени извънредно под формата на неоснователни възнаграждения.



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