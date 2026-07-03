След хрантутниците. Кой е новият шеф на НДК

Новият изпълнителен директор на Националния дворец на културата е Ия Петкова-Ангелова. Тя е избрана от новосформирания Съвет на директорите вчера, съобщиха от Министерството на културата.

В четвъртък, 2 юли, с протокол на министъра на културата Евтим Милошев са освободени досегашните членове на Съвета на директорите на "Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД.

Седмица по-рано Милошев уволни досегашната шефка на НДК Андрияна Татарова, след като в началото на юни разкри, че тя е с месечна заплата от 13 660 евро, а оглавяваното от нея дружество е с близо 49 млн. евро загуба.

Петима души влизат в новия Съвет на директорите на НДК. Това са Ия Петкова-Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин и Иванка Веселинова. От културното ведомство уточняват, че мандатът на новоизбраните членове е до провеждане на конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца.

На първото си съвещание, което е било също вчера, Съветът на директорите на НДК е избрал за изпълнителен директор - Ия Петкова-Ангелова, която в периода 2015-2020 г. е била ръководител на направление "Стратегическо развитие" в НДК.

Ия Петкова-Ангелова е съпруга на Иван Ангелов, който в момента е заместник-председател на Народното събрание от "Прогресивна България". Тя е и дъщеря на Тодор Петков - дългогодишен функционер на БКП, областен управител на Пловдив и кмет на града в последните месеци на управлението на Тодор Живков.

Ангелова е завършила УНСС, а през 2003 г. придобива магистърска степен по право от Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград. Тя е доцент и преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". През 2014 г. Ангелова е била кандидат за евродепутат от БСП, а през 2019 г. е предложена от социалистическата партия за член на Съвета за електронни медии.

От 2023 г. до момента Ия Петкова-Ангелова е директор на детския научен център "Музейко".

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