Заплашена ли е София от пожара в Сърбия ОБНОВЕНА

Голям пожар в Сърбия, в близост до българската граница, предизвика силно задимяване в части от Софийско и Пернишко. В района се усеща и мирис на горяла растителност.

От Столичния инспекторат вече започнаха да изследват нивото на фините прахови частици над София. Засега няма информация за блокирани полети заради задимяването.

Към момента няма данни пожарът да е преминал на българска територия. Българските противопожарни служби следят развитието на ситуацията, а основният проблем за населението у нас е преносът на дим към населените места тъй като вятърът го е насоил към страната ни. На територията на столицата няма пожари, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" за БТА.

Потребители в социалните мрежи съобщават, че в Княжево и Витоша се усеща много силен дим и небето е мътно като публикуват снимки.

Силно задимяване има още в Костинброд, Трън, Монтана, Враца.

От Община Костинброд предупредиха жителите да бъдат особено внимателни и публикуваха препоръки за безопасност.

Препоръчва се хората да затворят прозорците и вратите на домовете си и да избягват престой на открито. Съветва се също да не се извършват физически натоварвания навън.

Особено внимание трябва да обърнат родителите на малки деца, възрастните хора и хората с дихателни проблеми. При затруднено дишане или неразположение трябва да бъде потърсена медицинска помощ.

От общината призовават гражданите да следят официалните съобщения на компетентните институции и да запазят спокойствие.