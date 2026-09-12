Няма край! Нов пожар край склада с боеприпаси

Нов пожар е възникнал в труднодостъпна гориста местност край село Бучуковци, в непосредствена близост до завода в Горни Върпища. Това съобщиха от ОДМВР-Габрово за ФОКУС.

На място са екипи на пожарната.

Огънят вече е локализиран, вали дъжд и няма опасност да достигне до селото.

Причина за разпалването му е силният вятър в района.

И към този ча продължава гасенето на малки локални огнища на територията на оръжейните складове.

Междувременно във фейсбук страницата на областния управител на Габрово беше пуснато съобщение, че пътят Царева ливада - Донино вече е отворен за движение.

"Умоляват се гражданите да стоят далеч от периметъра на складовата база на "ЕМКО", пише още там.