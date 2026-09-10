Два пожара за пет часа в една къща, полицията задържа 23-годишен

Полицията задържа 23-годишен мъж след два пожара, избухнали в рамките на няколко часа в една и съща къща в село Лозен, община Любимец. Инцидентите са станали на 9 септември, а по време на тях родителите на младия мъж не били в селото. При първия пожар е унищожена покъщнина, а само пет часа по-късно огнеборците отново били извикани на същия адрес.

Първият пожар избухнал в стая

Пламъците първоначално обхванали стая в къщата, собственост на 57-годишен мъж и съпругата му. Пожарникарите успели да потушат огъня, но част от покъщнината била унищожена.

По това време двамата собственици отсъствали от селото. В дома се намирал единствено 23-годишният им син.

Пет часа по-късно къщата пламнала отново

Само пет часа след първия инцидент бил подаден нов сигнал за пожар на същия адрес. При повторното пристигане на огнеборците било установено, че огънят този път е започнал от пода на втория етаж.

След двата последователни пожара полицията задържала 23-годишния мъж. Разследването трябва да установи точната причина за възникването на пламъците и дали между двата инцидента има пряка връзка.

Към момента няма данни за пострадали хора.