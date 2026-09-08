Полицията спря голяма имотна измама. Трима са в ареста

Трима души са задържани при специализирана полицейска операция в София в рамките на разследване на измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. За резултатите от акцията съобщиха от Главната дирекция „Национална полиция“.

Разследването е започнало преди около месец, след като в полицията постъпили данни за множество случаи, свързани с договори за партньорство и продажба на вземания. Това обясни заместник-директорът на ГДНП старши комисар Димитър Андонов.

Според събраната до момента информация на пострадалите били предлагани инвестиции в жилищни имоти, разположени в централната част на София. В значителна част от случаите хората осигурявали необходимите средства чрез потребителски кредити, отпуснати от няколко банкови институции.

Разследващите смятат, че предполагаемата престъпна дейност е била прикривана зад легалната работа на дружество, което се представяло като инвестиционен посредник.

„Работата по случая продължава от около месец, когато постъпиха данни за множество случаи“, заяви старши комисар Андонов.

По думите му при специализираната операция са задържани трима души, за които са събрани данни за съпричастност към разследваната дейност. Работата по установяването на всички обстоятелства и евентуални други пострадали продължава.



