Екшън в Охайо! Въоръжен нападна кандидатка за губернатор

Въоръжен мъж е нападнал кандидатката на Демократическата партия за губернатор на американския щат Охайо Ейми Актън по време на панаир в град Кенфийлд. Тя не е пострадала при инцидента, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на представители на предизборния ѝ щаб и полицията.

Според щатската полиция 38-годишният Патрик Хавас е съборил няколко души, докато се опитвал да се добере до Актън. У него са открити електрошоков пистолет и две огнестрелни оръжия.

Хавас е задържан и отведен в затвора на окръг Махонинг. Срещу него са повдигнати обвинения за нарушаване на обществения ред и нападение.

„Подобен вид насилие няма място в Охайо“, заяви говорителката на предизборния щаб на Актън Ади Бълок.

Инцидентът беше осъден и от щаба на републиканския съперник на Актън – Вивек Рамасуами. Говорителката Кони Лък определи нападението като „напълно неприемливо“.

Кандидатите трябва да могат да се срещат с избирателите, без да се налага да се тревожат заради заплахи или заради насилие“, заяви тя.

Нападението беше осъдено и от републиканския губернатор на Охайо Майк Деуайн. Той няма право да се кандидатира за нов мандат заради действащото ограничение на броя на мандатите.