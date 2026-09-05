Лекарят, на когото всички вярваха: Д-р Харолд Шипман се оказа сериен убиец

В продължение на години д-р Харолд Шипман изглеждал като уважаван и грижовен лекар в тихото английско градче Хайд, Чешър. Живеел там около 20 години и бил особено ценен от възрастните си пациенти, тъй като често ги посещавал и по домовете.

„Хората му вярваха безусловно“, разказва през 2003 г. пред PEOPLE отец Денис Махър от католическата църква „Сейнт Пол“ в Хайд. По думите му една от любимите фрази на Шипман била: „Нямате ли ми доверие? Аз съм лекар.“

Само че зад образа на доверения медик се криел сериен убиец. След четиримесечен съдебен процес Шипман е признат за виновен за убийството на 15 свои пациентки.

Смъртта, която разкрива престъплението

Първите сериозни подозрения се появяват след смъртта на 81-годишната вдовица Катлийн Грънди на 24 юни 1998 г.

Грънди била сред най-известните и обичани хора в Хайд и изглеждала в добро здраве. Когато била намерена мъртва в дома си, на мястото бил извикан именно Шипман – нейният дългогодишен лекар. Той обяснил смъртта й с напредналата възраст.

Тринадесет дни след погребението обаче дъщеря й Анджела Уудръф открила нещо, което променило всичко.

Оказало се, че майка й е променила завещанието си и е оставила имущество на стойност около 640 000 долара не на дъщеря си, а на лекаря Шипман.

Уудръф се опитала да открие хората, посочени като свидетели на завещанието, но никой от тях не знаел за какво става дума. Постепенно станало ясно, че документът вероятно е фалшифициран.

През август 1998 г. тялото на Грънди било ексхумирано. Патологът установил, че тя не е починала от естествена смърт или от старост, а от смъртоносна доза морфин.

Полицията започва да проверява и другите му пациенти

След това разследващите насочили вниманието си към смъртта на други пациенти на Шипман. Полицията проверила още 14 жени, шест от които вече били кремирани.

Телата на починалите, които били погребани, били ексхумирани. Разследващите установили, че и те са получили големи дози морфин преди смъртта си.

Общото между жертвите било, че всички са посещавали Шипман непосредствено преди да починат.

Разследването разкрило и че лекарят вече е имал проблеми с употребата на наркотични вещества. През 1976 г. той бил глобен за неправомерна употреба на морфиноподобно лекарство, което използвал за себе си.

През септември 1998 г. Шипман бил арестуван. Сред доказателствата срещу него било и обстоятелството, че притежавал същия модел пишеща машина, използван за изготвянето на фалшивото завещание на Катлийн Грънди.

15 убийства и подозрения за още десетки жертви

Процесът срещу Шипман започнал през октомври 1999 г. и приключил четири месеца по-късно.

На 31 януари 2000 г. той бил признат за виновен за убийството на 15 свои пациентки, извършено чрез инжектиране на смъртоносни дози морфин или хероин в периода между 1995 и 1998 г.

Шипман получил доживотна присъда без право на освобождаване.

При произнасянето на присъдата съдия Тейн Форбс заявил, че почти няма съмнение, че жертвите са му се усмихвали и благодарили, докато са се подлагали на действията, които в крайна сметка са ги убили.

По това време 15-те доказани убийства били смятани за повече от тези на всеки друг британски сериен убиец през предходния век. Имало обаче сериозни индикации, че реалният брой на жертвите може да надхвърля 100.

Краят на Шипман

На 13 януари 2004 г. Харолд Шипман се самоубил в затвора, като се обесил. Той бил на 57 години.

Роднина на една от жертвите му тогава заявил пред BBC, че е шокиран, но едновременно с това е ядосан, защото Шипман е избрал „лесния изход“, вместо да признае вината си и да покаже състрадание към жертвите си.