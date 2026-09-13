Лекарят, на когото всички вярваха: Д-р Харолд Шипман се оказа сериен убиец
Той посещавал възрастните си пациенти по домовете и бил смятан за грижовен лекар
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Той посещавал възрастните си пациенти по домовете и бил смятан за грижовен лекар
Мощен изкуствен интелект посочи конкретно име
В нейните ръце безобидни вещества се превръщат в смъртоносни
Група, разследваща "Глухи случаи", твърди, че е разкрила легендарния сериен убиец
35-год. Никос Метаксас се призна за виновен в убийствата на 5 млади жени и 2 малки деца
Капитан Никос Метаксас се чувствал като жертва на древногръцка трагедия, раздялата с майка му и разводът със съпругата събудили звяра в него
Група от любопитни мотоциклетисти стоят зад откриването на първото тяло на жертва
Днес оставка на началника на полицията ще последва тази на правосъдния министър
Предполага се, че останките са на една от жертвите на серийния убиец в Кипър
Българка от Стара Загора е майката на 35-годишния сериен убиец на жени от Кипър - Никос Метаксас
В руския град Новосибирск беше арестуван сериен убиец, обвиняван в убийствата на 17 момичета, извършени преди 10 г., съобщи ТАСС. Задържаният е на 51...
Сериен убиец, подражаващ на талибаните, които обезглавяват заложници, бе арестуван от полицията в Бразилия. Той е на 23 години и е виновен за шест уби...
Сериен убиец бе заловен от полицията в американския щат Индиана. Униформените намерили труп в мотел в град Хамънд, а следите водели към него. Арестув...