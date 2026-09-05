Екшън на борда: Вързаха буйстващ пътник с тиксо

Истински екшън се разиграл на борда на самолет на American Airlines, след като пътник започнал да буйства и да оказва физическа съпротива на хората около себе си.

Стюардеса дала на трима души пластмасова свинска опашка, с която те вързали китките на мъжа. Той обаче продължил да се съпротивлява и крещял: „Махнете се от мен!“

Ситуацията станала още по-напрегната, когато мъжът ухапал единият от тях, на име Мехия и направил опит да ухапе и другия Оленик.

Тогава тримата използвали и тиксо, предоставено от стюардесата, за да го обездвижат. По съвет на Мехия те внимавали да не залепят тиксо върху устата му, за да не бъде затруднено дишането му.

„Физически това определено ограничи възможността му да се движи, но не реши проблема. Той продължаваше да се бута и съпротивлява и да се опитва да стане“, разказа Оленик.

Самолетът кацна аварийно

През следващите около 15 минути Оленик останал седнал върху скута на обездвижения пътник, докато самолетът извършил аварийно кацане в Мериленд.

В един момент той опитал да се върне на собственото си място, но се наложило бързо да седне отново върху мъжа.

„Трябваше да се върна, защото човекът започна отново да буйства“, разказа Оленик.

От American Airlines заявиха, че безопасността на пътниците и членовете на екипажа е техен основен приоритет.

„Не толерираме насилие“, посочиха от авиокомпанията, като благодариха на служителите си за професионализма и на пътниците за разбирането.