Екшън на борда: Вързаха буйстващ пътник с тиксо
Самолетът кацнал аварийно
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Самолетът кацнал аварийно
Фредерик. Неизвестен мъж откри стрелба в училище в американския град Фредерик, щата Мериленд, съобщава РИА Новости. Двама младежи са ранени в следств...
Балтимор. Най-малко трима души загинаха след стрелба в оживен търговски център в Хауърд Каунти в щата Мериленд, съобщиха американските медии. Един от...