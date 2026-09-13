Екшън на борда: Вързаха буйстващ пътник с тиксо
Самолетът кацнал аварийно
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Самолетът кацнал аварийно
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Една история, която разсмива и разплаква едновременно
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