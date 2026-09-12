Екшън на борда: Вързаха буйстващ пътник с тиксо
Самолетът кацнал аварийно
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Самолетът кацнал аварийно
Правят списък с пътниците хулигани
Причини не са посочени
Основен приоритет за превозвача остава стабилността на мрежата и поддържането на достъпни цени
От лидерите на нискотарифните превозвачи
Две медицински сестри и лекар, които случайно са били сред 153-ата пътници на полета, са помогнали
Πъpвитe cъĸpaщeния вeчe ca в cилa
Това е заради конфликта между САЩ и Иран
Ограничавани са резервации, комбинирани услуги и конкуренцията
Мярката предизвика възмущение сред възрастните пътници
Клиентите бяха посъветвани сами да си осигурят алтернативен транспорт
Отличена за прозрачност и амбициозни зелени цели, Wizz Air вече лети с едни от най-ефективните самолети в света
Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов сезира Комисията за защита от дискриминация
Не уточнява точното естество на това смущение
Решение е взето вследствие на последната ескалация на ситуацията в Близкия изток
Airbus A321neo – най-икономичният самолет с един пътен коридор в авиационната индустрия – вече съставлява над две трети (67%) от флотилията
Засегнати са връзките с Чикаго, САЩ, както и редица маршрути на средни и къси разстояния
Тя плaниpa и пoвишeниe нa зaплaтитe нa cвoитe cлyжитeли cъc cимвoличнитe 3%
Каква е причината
Кopoнaвиpycът нaнece пocлeдния yдap, ĸaтo нaпpaви aвиoĸoмпaниятa нeжизнecпocoбнa