Световноизвестна авиокомпания фалира

Американската нискотарифна авиокомпания Spirit Airlines прекратява незабавно операциите си, след като не успя да осигури финансиране за продължаване на дейността.

Компанията е започнала процедура по поетапно закриване, като всички полети са отменени, а пътниците са призовани да търсят алтернативни превозвачи. Решението идва след провал на преговорите за спасителен пакет на стойност около 500 млн. долара.

До момента Spirit беше един от водещите нискотарифни превозвачи в САЩ, с маршрутна мрежа, обхващаща десетки дестинации в Северна Америка, Карибите и Латинска Америка. Компанията обслужваше ключови летища като Форт Лодърдейл-Холивуд, Орландо и Лас Вегас, като предлагаше основно вътрешни линии в САЩ и популярни туристически маршрути към Мексико и островите в Карибския басейн.



Флотът на авиокомпанията се състоеше изцяло от самолети на Airbus, включително модели от семейството A320 - A319, A320 и A321, конфигурирани с висока плътност на местата, характерна за нискотарифния модел. Компанията разчиташе на унифициран флот, който позволява по-ниски оперативни разходи.

Сривът е резултат от натрупани финансови проблеми, утежнени от нарастващите разходи за гориво, засилената конкуренция в нискотарифния сегмент и неуспешния опит за сливане с друга авиокомпания.

През последните години Spirit премина през процедури по преструктуриране, но така и не успя да възстанови стабилността си. Според анализатори, прекратяването на дейността ѝ може да доведе до поскъпване на самолетните билети в САЩ заради намалена конкуренция.

Очаква се хиляди служители да бъдат засегнати, а авиационният сектор да понесе нов удар на фона на глобалните сътресения в индустрията.

