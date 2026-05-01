Цените на петрола скачат, несигурността остава основният риск

Сериозни колебания на цените на петрола разтърсват световните пазари на фона на конфликта в Близкия изток и несигурността около продължителността му. Енергийният експерт Костанца Рангелова предупреди, че липсата на яснота за развитието на ситуацията и за възстановяването след нея създава силен натиск върху цените.

Ключов фактор остава затварянето на Ормузкия проток, което може да има дългосрочни последици. Колкото по-дълго продължава блокадата, толкова по-сериозен ще бъде ефектът върху глобалния пазар.

Според Рангелова част от механизмите, които досега са омекотявали удара, не могат да работят устойчиво във времето. Тя подчерта, че шокът вече се усеща най-силно в Азия, където икономиките са силно зависими от петрола от Близкия изток. В някои държави се наблюдават ограничения на икономическата активност, ръст на цените и свиване на потреблението.

По думите й колкото по-дълго продължи кризата, толкова по-трайно ще се отрази върху цената на петрола и върху глобалната икономика. Ефектът може да се разпространи далеч извън региона и да засегне различни сектори.

Журналистът Ангел Петров отбеляза, че както САЩ, така и Иран изглежда са готови да издържат още време в настоящата ситуация. Той посочи, че това се потвърждава от изявления на американския министър на отбраната Пийт Хегсет, който е дал сигнал, че конфликтът може да се проточи въпреки временното примирие.

Петров припомни, че първоначалните прогнози са били за кратък конфликт, но развитието показва по-различна динамика. Според него иранската страна също разполага със възможности да издържи още седмици при настоящите условия на блокада.

Ситуацията остава динамична, като липсата на бързо решение увеличава риска от по-дълбоки икономически последици в световен мащаб.

