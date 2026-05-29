Нов риск за петрола след инцидент в гигантското находище в Казахстан

Добивът от най-голямото петролно находище в Казахстан - „Тенгиз“, управлявано от американската корпорация „Шеврон“, се е сринал рязко след инцидент, съобщи Ройтерс, като се позова на местни източници.

Производството във вторник, 26 май, е паднало до едва 5000-10 000 тона дневно при обичайни нива от около 125 000 тона, или 995 000 барела на ден. Компанията определи случилото се като „незначително оперативно прекъсване“ и съобщи, че добивът се възстановява.

Случаят идва в момент, когато всеки по-сериозен проблем с доставките може да увеличи несигурността на световните петролни пазари.

Рязък спад след нов инцидент

Според двама източници от сектора производството от „Тенгиз“ е намаляло драматично във вторник, след като находището наскоро е възстановило обичайните си нива след предишен проблем. Те са говорили пред Ройтерс при условие за анонимност заради деликатността на ситуацията.

Източниците не са разкрили подробности за характера на инцидента, нито причината за внезапното свиване на производството. Очакванията им обаче са добивът постепенно да бъде възстановен в рамките на около седмица.

„Шеврон“ призна за прекъсване

В изявление „Шеврон“ съобщи, че към 28 май в част от петролното находище „Тенгиз“ е имало „незначително оперативно прекъсване“. Компанията уточни, че производството се възстановява, но не предостави повече информация за мащаба на проблема или причините за него.

Според трети източник добивът от находището вече се е повишил до около 82 000 тона. Това означава частично възстановяване, но все още под обичайното равнище за един от най-важните петролни обекти в Казахстан.

Ключово находище край Каспийско море

„Тенгиз“ се намира близо до Каспийско море в най-западната част на Казахстан и е сред най-значимите енергийни активи в региона. Страната има дял от около 2 процента в световното предлагане на суров петрол.

Казахстан изнася голяма част от суровината си чрез Каспийския тръбопроводен консорциум до руското пристанище Новоросийск. Затова всяко по-сериозно прекъсване в голямо находище като „Тенгиз“ се следи внимателно от пазара и от търговците на суров петрол.

Пазарите остават чувствителни към всяко прекъсване

Продължително спиране или сериозно ограничение на добива би добавило нова несигурност към глобалните петролни пазари. Те вече са под натиск след прекъсванията на доставките, предизвикани от войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток, които миналия месец изстреляха котировките до ценови максимуми от над 120 долара за барел.

Затова дори частично нарушение в работата на „Тенгиз“ се възприема като тревожен сигнал. Находището е твърде голямо, за да остане незабелязано, особено когато пазарът реагира остро на всяка новина за риск пред доставките.

Предишен проблем беше преодолян едва през април

Производството в „Тенгиз“ беше напълно възстановено едва през април, след като през януари беше спряно заради проблем с електроразпределението. Новото прекъсване показва, че находището отново се сблъсква с оперативен риск само седмици след връщането към нормален режим.

Засега очакванията са добивът да бъде възстановен постепенно. Докато това не се случи напълно, „Тенгиз“ остава под наблюдение като потенциален източник на допълнително напрежение за петролния пазар.

