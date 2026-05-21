Ормузкият проток държи петрола под силно напрежение

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия тази сутрин и частично възстановиха загубите от предходната сесия, докато инвеститорите следят преговорите между САЩ и Иран, предаде Ройтерс. Пазарът получи подкрепа от ограниченото предлагане, спада на запасите в САЩ и напрежението около Ормузкия проток. Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха със 78 цента, или 0,74 на сто, до 105,80 долара за барел. Американският лек суров петрол се повиши с 84 цента, или 0,85 на сто, до 99,10 долара за барел.

Пазарът се съвзе след тежък спад

И двата основни сорта петрол поевтиняха с над 5,6 на сто вчера и стигнаха най-ниските си нива от повече от седмица. Спадът дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран са във финална фаза, но едновременно с това заплаши с нови атаки, ако Техеран не приеме мирно споразумение.

Тази двойна линия - надежда за сделка и заплаха от нова ескалация - задържа пазара в силна нервност. Инвеститорите реагират рязко на всяка новина около Иран, защото от изхода на преговорите зависи дали част от напрежението върху доставките ще отслабне, или петролният пазар ще получи нов удар.

Иран остава най-големият риск

„Пазарът на петрол остава прекалено чувствителен към новини, свързани с Иран, като участниците продължават да възлагат значителни надежди на информации, че разговорите между САЩ и Иран напредват“, посочиха анализатори на Ай Ен Джи в бележка.

Те предупреждават, че подобна картина е наблюдавана многократно и често е водила до разочарование. Според тях средната цена на Брент през текущото тримесечие ще бъде около 104 долара за барел.

Ормузкият проток остава под натиск

Иран предупреди срещу нови атаки и обяви мерки за засилване на контрола върху Ормузкия проток. Преди войната през този маршрут преминаваха доставки на петрол и втечнен природен газ, равняващи се на около 20 на сто от световното потребление.

Техеран обяви създаването на нова структура - „Пършън Гълф Стрейт Оторити“, и заяви, че в Ормузкия проток ще бъде въведена „контролирана морска зона“. Протокът остава до голяма степен затворен, след като Иран на практика блокира движението в отговор на американските и израелските атаки, започнали войната на 28 февруари.

Запасите се топят опасно бързо

Повечето бойни действия спряха след примирие през април, но докато Иран ограничава движението през Ормузкия проток, САЩ блокират иранското крайбрежие. Загубите на доставки от ключовия близкоизточен регион принудиха държави да използват търговските и стратегическите си резерви с ускорени темпове.

Управлението за енергийна информация на САЩ съобщи, че страната е изтеглила близо 10 милиона барела петрол от Стратегическия петролен резерв през миналата седмица - най-голямото изтегляне досега. Данните показаха и по-голям от очакваното спад на запасите от суров петрол в САЩ.

Ниските резерви засилват страха от нов ценови удар

„Спадът на петролните запаси ще затрудни задържането на цените на петрола на ниски равнища“, каза Миню Гао, главен изследовател за енергетика и химикали в „Чайна Фючърс“.

По думите му при блокиран Ормузки проток световните запаси от рафинирани продукти и суров петрол на сушата може да спаднат под най-ниските си нива за този период от годината за последните пет години. Очакванията са това да се случи съответно в края на май и в края на юни, което допълнително засилва натиска върху цените.

