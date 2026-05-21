Скъпото авиационно гориво удари най-силно полетите към Черноморието

Недостиг на авиационно гориво за българските летища няма да има, а полетната програма от и до България не е застрашена, обяви в интервю за БНТ председателят на Асоциацията на българските авиокомпании Йовко Йоцов. Истинският проблем обаче е при чартърните авиокомпании, които вече са поели ангажимент за летните полети към Бургас и Варна, но са ударени от рязкото поскъпване на горивата.

Според бранша те не могат да вдигнат цените в последния момент, защото програмите са организирани преди повече от шест месеца и вече са продадени.

„Чартърните авиокомпании, които поеха ангажимента през това лято да изпълняват полети от нашите туристически дестинации основно по Черноморието, изпитват много сериозни затруднения“, заяви Йоцов.

По думите му Асоциацията на българските авиокомпании вече се е обърнала към Министерството на транспорта и Министерството на финансите с конкретни предложения за временна подкрепа. Йоцов уточни, че не говори непременно за директно дотиране, а за мярка, която да помогне на компаниите да поемат първоначалния удар от разликата в цените на авиационното гориво.

„Чартърите са организирани преди повече от 6 месеца. Цените при тях вече са фиксирани, така че авиокомпаниите няма как да реагират с повишени приходи. Те по някакъв начин трябва да покрият повишените си разходи“, каза още председателят на асоциацията.

Йоцов посочи, че през последната седмица има известно успокояване на цените на авиационното гориво и връщане в порядъка на 100-200 долара на тон. Въпреки това равнищата остават изключително високи спрямо края на февруари.

„За съжаление, тези цени все още са със 70% до 80% по-високи от цените, които ние използвахме в края на месец февруари, което поставя компаниите пред едно сериозно предизвикателство за изпълнение на техните програми“, заяви той.

Войната в Близкия изток и скъпото гориво вече променят и самия авиационен бизнес. По думите на Йоцов има пренасочване на туристически потоци - част от доскоро много популярните дестинации губят позиции, докато други, по-подценявани досега, излизат напред.

Въпреки натиска върху разходите очакванията на бранша остават положителни. Йоцов заяви, че индустрията не очаква спад в броя на превозените пътници, а съкращаването на отделни дестинации и полети от част от авиокомпаниите се разглежда като временна мярка.

