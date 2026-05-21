Производители алармират за ценови удар по българските череши

Производители предупреждават за тежка ценова спекула с черешите, която според тях поставя българските овощари пред загуба още в началото на сезона. Те твърдят, че са притискани да продават продукцията си за под 1,50 евро на килограм, докато на пазара същите плодове стигат до 9-10 евро.

Към това се добавя и проблемът с евтин нерегламентиран внос, който според фермерите допълнително сваля изкупните цени. Част от черешопроизводителите вече предупреждават, че ако цената остане около 1,50 евро, изобщо няма да започнат беритбата.

Силен обществен отзвук предизвика гневна публикация в социалните мрежи на Гергана Дечева, земеделски производител от района на Брестовица, припомня Нова телевизия. Тя заявява, че ако миналата година природата е унищожила реколтата, тази година ударът идва от прекупвачите и от отворените врати за безконтролен внос, които оставят българския производител сам срещу кризата.

„Основно насочвам вниманието си към управниците. Публикувах този пост, защото миналата година основната причина да не можем да си продадем продукцията с гроздето бе вносът от съседните страни. И тази година по същия начин има спекула с цените. Нашата продукция не може да се продаде”, казва Дечева.

Друг производител поставя най-болезнения въпрос - каква трябва да бъде реалната цена на черешите, за да могат стопаните поне да покрият разходите си и да останат с печалба. Фермерите са категорични, че тази година са вложили значителни средства в производството и при сегашните оферти работят на загуба.

Заместник-председателят на Обединени земеделски производители Иван Гюров заяви пред Нова, че големият проблем идва не толкова от прекупвачите, колкото от крайните търговци. „Прекупвачите не са чак такъв проблем. Голямата разлика в цената идва от звеното магазини. Ако черешата от овощната градина излиза на цена от 2 евро, в склада на борсата ще бъде 2,50 евро, а в магазина виждаме, че цената стига и до 10 евро”, заяви той.

По думите му подобен натиск върху българската продукция е започнал още миналата година при късните сортове грозде, когато хиляди тонове са останали необрани. Гюров посочи, че има „огромен безконтролен нерегламентиран внос” и че след влизането в Шенген и отпадането на граничния контрол големи количества продукция се внасят от Гърция без достатъчен контрол и се продават на борсата.

Производителите настояват за проверки на вноса и за реален контрол върху пътя на продукцията от градината до магазина. Те предупреждават, че при сегашните изкупни цени много стопани няма да имат икономически смисъл да наемат хора, да берат и да изкарват черешите на пазара.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com